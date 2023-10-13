聖誕節好去處2023 ｜新港城中心「姆明雪國奇緣」充氣毛毛版姆明＋5米高冬日姆明屋

聖誕節好去處2023 ｜中秋節剛過就有最新聖誕節商場打卡消息！今年馬鞍山MOSTown新港城中心將化身為「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」，有來自北歐的姆明家族陪大家過冰寒聖誕！商場將還原姆明世界，讓大家猶如置身於充滿北歐的姆明谷，與姆明、歌妮、史力奇、小美等。場內設有3大打卡區及2大主題玩樂區，當中全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明就必定是打卡位之一。由11月10日至2024年1月1日，商場更會聯乘姆明一族及環保藝術團隊DREAMCUBICS，運用回收膠樽物料再配合3D打印技術，升級再造出極具環保意義的白色冬日姆明谷。

全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明

商場設有3大打卡區，當中包括「毛毛姆明遊樂園」、「北歐浪漫小木橋」和「冬日姆明屋」。而全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明就位於「毛毛姆明遊樂園」，樹精們亦在姆明身邊等大家過來打卡。姆明身邊的閃爍水晶球更隱藏著姆明家族朋友的剪影，記得細心留意。

毛毛姆明遊樂園

之後可以到「北歐浪漫小木橋」，3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力奇將首度現身！

北歐浪漫小木橋

至於5米三層高的藍色尖頂「冬日姆明屋」就還原姆明故事內的經典場景，一家之主姆明爸爸正在閣樓書房遠眺姆明谷，而歌妮正在大門的小花園精心打扮。姆明屋旁由本地環保藝術團隊DREAMCUBICS以回收膠樽物料再糅合3D打印技術，精心打造200支環保紅玫瑰花園。

冬日姆明屋

環保紅玫瑰花園

首次展出官方珍藏漫畫手稿

各位姆明一族粉絲打卡過後就可以到「姆明手繪收藏閣」，欣賞由作者Tove Jansson親手繪畫的珍藏級漫畫手稿，精選故事包括姆明在冬天拔蘿蔔的趣事、姆明媽媽在大雪中招呼老婆婆的趣怪經歷及姆明將聖誕包裹送回給郵差的小插曲。

姆明手繪收藏閣

另外也可以體驗一下芬蘭主題玩意「芬蘭木棋挑戰場」。大人和小朋友以拋圈套中指定木棋便可。H．COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$300或以上，即可換領遊戲券*乙張以及商戶優惠券*乙張。

芬蘭木棋挑戰場

想一展身手的朋友更可以參與「姆明大冒險互動遊戲」，參加者可透過遊戲屏幕及指定動作，於限定時間內幫助姆明避開障礙物及收集花朵，挑戰不同難度的冒險關卡！H．COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$300或以上，即可換領遊戲券*乙張以及場內商戶優惠券*乙張。

姆明大冒險互動遊戲

姆明聖誕期間現身派驚喜

於平安夜及聖誕節當日，姆明人偶將會驚喜現身MOSTown新港城中心與大家見面。由12月1日起，H．COINS會員以電子貨幣即日單一消費滿港幣$400或以上，並親臨L3會員專區，即可換領拍攝証*乙張及商戶優惠券*乙張。

姆明一族期間限定店

商場3樓活動區設有「姆明一族期間限定店」及「姆明嘉年華打卡區」。期間限定店發售超過250件精品，當中包括15款全球首次登場並於期間限定店獨家發售的姆明主題商品，包括「生物分解環保隨手杯」、「棉質襪子 (短款及中長款)」、「香薰蠟燭」、「隨身收納袋」等，更有優先發售的「姆明一族冷帽」。此外，更包括多款香港限定發售的電子產品及配件，特別推介「姆明四合一快速充電線」、「姆明10000mAh便攜充電器」及「姆明Apple Watch替換錶帶」。

姆明一族期間限定店

姆明一族期間限定店

於11月10日至2024年1月1日期間，H · COINS會員亦可參加「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」印花獎賞，於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費每滿港幣$400或以上，即可獲得專屬指定電子印花1枚，集齊3枚專屬電子印花即可免費換領姆明一族「二合一旅行頸枕」*或「可折疊旅行袋」*。

此外，於推廣期內即場登記成為H．COINS新會員，並追蹤MOSTown新港城中心 Instagram專頁，即有機會免費獲贈「姆明一族精美紀念文件夾」*乙個，詳情請密切留意商場專頁。

「The MOST Wintry Wonderland姆明雪國奇緣」

日期：11月10日至2024年1月1日

時間：1200-2000

地址：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)

期間限定店

日期：11月10日至2024年1月1日

時間：1100-2100

地址：MOSTown新港城中心L3活動區

姆明見面會

日期：12月24日及25日

時間：下午2時至下午4時之指定時段

活動時間及名額：每節20分鐘及每節名額30組

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)