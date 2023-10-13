Weirdo Beauty 由韓國引入兩大先進激光美容儀器 期間限定優惠價體驗全新療程

秋天將至，天氣雖然變得乾燥，但油性肌膚仍然備受油光滿臉的問題困擾，加上香港的潮濕氣候容易令皮脂分泌旺盛造成毛孔堵塞，更能誘發暗瘡粉刺問題，再衍生成痘印或形成凹凸洞。為此，香港首間標靶式皮膚管理中心 Weirdo Beauty 特別由韓國全新引入專治油痘肌問題的兩大儀器——「Capri 藍雷射」及「Edge One Co2 二氧化碳激光儀」，以全新療程讓肌膚重回光滑無瑕！

Capri 藍雷射

全新加入 Weirdo Beauty 療程系列的「Capri 藍雷射」由韓國 ORO Tech 製造，可有效改善皮脂腺分泌過多而造成的暗瘡及出油問題，備有三種不同的治療模式，包括「治療模式(Stamp Mode)」，以雷射聚焦治療各種痘痘問題；「控油模式(Toning Mode)」則採用溫和熱能降低皮脂分泌量，令肌膚水油平衡，重回穩定狀態；而「藍光殺菌模式(Blue Laser)」更可達致消炎鎮定功效，打造健康肌底。

「Capri 藍雷射」獲台灣食品藥物管理局(TFDA)及韓國食品藥品管理局(KFDA) 認證 備有三種不同的治療模式

顧客由即日起至 2023 年 11 月 30 日，可於 Weirdo Beauty 銅鑼灣或荔枝角分店，以首次試做優惠價 $1,280 (一次) 或 $3,080 (三次) 體驗「Capri 藍雷射」的驚人效果 (原價為 $2,280 一次)。每次療程僅需 15 至 30 分鐘，面部痘痘及粉刺的問題即可有效改善。此外，由於療程所採用的能量溫和，亦非侵入性雷射，故治療過程幾乎無痛，無需修復期。

Edge One Co2 二氧化碳激光儀

另一全新引入的儀器「Edge One Co2 二氧化碳激光儀」則限定於 Weirdo Beauty 荔枝角店登場 —— 出產自韓國 Jeisys 激光公司，專門針對去除痘印及修補凹凸洞的問題。由「Edge One Co2 二氧化碳激光儀」帶來的「素顏槍療程」由即日起至 2023 年 11 月 30 日 推出期間限定優惠，顧客可以首次試做驚喜價 $1,280 (首次試做原價為 $1,680 ； 療程原價為 $5,500 ) 享受其皮膚更新功效。

此激光儀設有不同的治療配件，並備有兩款治療模式。「手術模式(Surgical Mode)」可透過微孔將穿透性的高能量直接滲透皮膚底層，集中並準確地將凹凸洞內的問題組織氣化；而皮膚內部的微創更可誘發膠原蛋白再生及重組，在「分段模式(Fractional Mode)」的治療下，能有效改善痘印、粗大毛孔及色素病變等問題，令肌膚回復光滑細緻。

儀器獲美國食品藥品管理局(FDA)、歐洲合格(CE)、及韓國食品藥品管理局(KFDA)認證，連香港養和醫院亦有引入此儀器。

以上兩項全新療程更與 Weirdo Beauty 旗下的純素護膚品牌 Odriem 最新推出的強效護膚組合產品相輔相成，包括「Afterglow 淨化亮白平衡液」($438/150毫升)及速效乳液 「煥亮精華乳液」($398/30毫升)，有效針對黑頭粉刺，致力為顧客實現無瑕肌膚日常。

Weirdo Beauty 銅鑼灣旗艦店

地址：香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場27樓2701室

電話：(852)3188-2198

營業時間：星期一至五 12:00-20:30｜星期六、日及公眾假期 10:30-19:00

Weirdo Beauty 荔枝角總店

地址：香港九龍荔枝角道888號南商金融創新中心11樓A8室

電話：(852)3188-2608

營業時間：星期一至五 12:00-20:30｜星期六、日及公眾假期 10:30-19:00