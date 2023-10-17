《數碼暴龍02 THE BEGINNING》 新城市廣場期間限定店｜ 1:1角色打卡位/限定周邊商品/Card Game比賽

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》電影即將在11月2日正式上映，帶領觀眾重回數碼世界，一眾8、90後小時候追看《數碼暴龍》的回憶返晒嚟！為慶祝電影上映，沙田新城市廣場 由即日起至11月12日設置全港首個數碼暴龍期間限定店，帶來一系列精彩的體驗和驚喜 —— 限定打卡位、大量數碼暴龍周邊商品和限量收藏品供選購，另外還有數碼暴龍Card Game賽事即將舉行，數碼暴龍迷不容錯過！

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》電影打卡位

1:1 加布獸打卡位 1:1 亞古獸打卡位

本宮大輔與V仔獸 一乘寺賢與蟲蟲獸

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》全港首個期間限定店

是次數碼暴龍期間限定店，除了設有經典角色亞古獸、加布獸及《數碼暴龍02 THE BEGINNING》的打卡位外，亦準備了多款數碼暴龍周邊產品，當中包括多款毛公仔、模型、T-Shirt、雨具、 CUSHION、TOTE BAG、海報及文件夾等，每款都極具收藏價值，數碼暴龍迷看來又要大出血了！

亞古獸、加布獸大型毛公仔

巴達獸、迪路獸等多個數碼暴龍角色的毛公仔 本宮大輔、牧野留姬等各代主角的毛公仔

暴龍機造型充電器

你喜歡亞古獸還是加布獸版本的水杯？

多款數碼暴龍模型

數碼暴龍THE BEGINNING T-Shirt系列

各式雨傘

凡於期間限定店內購物滿HK$300，即額外贈送《數碼暴龍02 THE BEGINNING》香港限定襟章一個，款式隨機發送，先到先得，送完即止。

數碼暴龍Card Game年度賽事「魔彈杯」

期間限定店場內除設有珍藏卡展示區外，逢周末更會化身成「數碼暴龍Card Game體驗區」，並於10月21日舉辦年度賽事「魔彈杯」，粉絲以紫色的數碼暴龍卡牌來一場刺激體驗，冠軍獎為極稀有的「墮天地獄獸winner卡」！無論您是新手還是老手，都歡迎你到來與其他玩家切磋切磋！

《數碼暴龍2.0》期間限定店

地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼（近蘇媽 . 蘇媽）

蘇媽） 日期：即日起至11月12日（三）

時間：中午12時正至晚上8時正

《數碼暴龍02 THE BEGINNING》即於11月2日上映。

電影預告：