荃灣新開9,000呎炭火燒烤「漁樂場」 即燒海鮮＋招牌重慶烤魚＋現場演唱

香港都有「娛樂場」？最近荃灣新開一間以惹味炭火燒烤海鮮和烤魚為主的餐廳「 漁樂場 」，店名取自「娛樂場」的諧音不特只，餐廳裝潢也參照拉斯維加斯賭場，只要步出升降機，就會見到走廊上以霓虹燈打造的餐廳名字「Grill and Booze」，昏暗的環境中以燈光配襯，情調十足。

餐廳原址前身是戲院，一步出升降機已經看到舊式戲院廣告元素。

「漁樂場」佔地9,000呎，前身為戲院，樓底高空間亦闊落。餐廳除沿用霓虹燈及燈泡為主要設計外，場內更配有特別裝飾，包括精釀啤酒設備、木酒桶等藝術裝置，適合食客打卡。

餐廳內有不同打卡位，如精釀啤酒設備和木酒桶等藝術裝置。

另外，餐廳設有800吋大型投影螢幕的表演舞台，除不定期邀請 Live Band 表演外，更特設更特設互動式歌唱手機應用程式V Sing，食客可以向台上歌手打賞外，也可以自行點歌上台獻唱。

餐廳設有表演舞台，間中會有busker到場表演。食客可透過手機APP 「V Sing」給busker點唱，或者直接上台獻唱。

即叫即燒備長炭串燒

餐廳的炭火燒烤由曾於日式燒烤餐廳擁有多年經驗的師傅主理，所有燒烤即叫即燒，同時選用備長炭，讓高溫令食物鎖住鮮味及肉汁。上菜時店員亦會準備小型燒烤保溫爐，串燒可一直放於上面以保持溫度。

小型燒烤保溫爐內有兩個蠟燭台，可助食物保溫。

雞全翼$19/隻

土豆片$24/2串

此外，餐廳更獨家引入湛江著名的小食「濕辣牛肉串」，以嫩滑的牛肉串配上四款特色醬料，包括鮮磨山葵、香辣、胡椒黑椒及孜然。師傅在烤牛肉時會反覆塗上特色蘸酱，從而達到濕潤口感，牛肉串香而多汁，肉質嫩滑。

濕辣牛肉串$48/5串

除了多款肉類及蔬菜外，當然有港人最不能抗拒的海鮮！餐廳共提供7款海鮮，當中包括烤蠔、烤蟶子、烤扇貝、烤大蝦等。

脆骨腩$18/串

燒蠔$75/3隻

海蝦$40/4串

蟶子$48/隻

必食正宗重慶烤魚

餐廳的另一主打為正宗重慶萬州「濃厚五味烤魚」，共有五種口味，如「皇牌藤椒烤魚」、「招牌香辣烤魚」、「山城毛血旺烤魚」，亦有不同辣度可選；另有兩款不辣口味，包括「惹味蒜香烤魚」和「秘制醬香烤魚」。同時，食客可選江團魚或黔魚，肉質鮮嫩多汁，魚香味濃，還有多款配菜可加選，如蒿荀、牛奶鴨血、山藥、虎蝦滑等。

重慶烤魚是餐廳的招牌菜之一，味道有辣有不辣，適合不同人士。$288起

多款小麥精釀啤酒及特色飲品

餐廳提供多款酒精選擇，包括各款紅酒、威士忌、香檳、生啤等，亦有多款味道精釀啤酒，如「德國小麥精釀啤酒」、「比利時小麥精釀啤酒」、「碳酸蜜瓜精釀啤酒」等。同時，餐廳亦有供應人氣「手打鴨屎香檸檬茶」、「霸氣芒果冰沙」等多款無酒精飲品，最適合跟好友暢聚時享用！

餐廳提供多款酒精飲品

漁樂場Grill and Booze

時間：1800-0300

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝中心6樓

WhatsApp訂座：5721 6466