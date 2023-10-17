捷旅旅遊 x TUMI問答活動 送大洋郵輪海濱號遊希臘 / 雙人來回土耳其機票

最近旅遊優惠一籮籮，有航空公司不定期推出$0機票，吸引大量市民上網搶購。不過未買到的話都毋需灰心，因為最近有旅行社和旅行用品公司推合作，推出網上問答遊戲，向得獎者送出大洋郵輪海濱號船票、土耳其航空來回機票，更有時尚旅行箱或旅遊禮券等。有假期而又想去遠一點的話，不妨參加一下。

今次活動由捷旅旅遊（Jetour）和旅行用品品牌TUMI合作，由即日起至10月28日晚上11時59分，瀏覽 TUMI 網頁參加網上問答遊戲，答案最有心思、最具創意且填妥所需資料者將有機會獲得包括8天希臘及土耳其郵輪假期（二人船票）、 土耳其航空來回機票2張、TUMI 19 DEGREE ALUMINUM 時尚旅行箱、TUMI托特袋、Jetour旅遊禮券等獎品，總值超過港幣10萬元。（查詢：https://www.tumi-hk.com/zh/TUMI-Jetour-Contest）

頭獎（名額乙位） 總值超過港幣5萬元

Jetour送出大洋郵輪海濱號（Riviera）8天希臘及土耳其郵輪假期海景露台房一間（二人入住），價值超過HK$27,396

TUMI 19 DEGREE ALUMINUM 29吋長途寄艙旅行箱乙個 （HK$13,300，顏色 : 銀色）

TUMI 19 DEGREE ALUMINUM 20吋國際手提旅行箱乙個 （HK$10,600，顏色 : 銀色）

二獎（名額乙位）總值超過港幣3萬元

Jetour送出土耳其航空經濟艙來回機票2張（任何土耳其航空覆蓋之歐洲城市），價值超過HK$20,000

TUMI 19 DEGREE 29吋長途可擴展四輪寄艙旅行箱乙個 （HK$8,500，顏色 : 板岩藍色紋理）

TUMI 19 DEGREE 20吋國際旅行可擴展四輪手提旅行箱乙個 （HK$6,700，顏色：板岩藍色紋理）

三獎（名額2位）

TUMI Voyageur Just In Case® 托特袋乙個（HK$1,500，顏色：黑色）

四獎（名額20位）

Jetour旅遊現金劵乙張 （價值：HK$1,000），此優惠券此禮券只適用於預訂指定長線旅行團和麗晶七海郵輪 / 大洋郵輪 / Ama河船 / 銀海郵輪之船票，有效兌換日期至2024年3月31日。