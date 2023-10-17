台式餐廳「九份飽」黃埔開分店 黃金山城主題＋新張期間魯肉飯$15

本地人氣台式餐廳「九份飽」常以富有九份特色的紅燈籠以及木枱木櫈，打造一個充滿台灣風情的「偽台北」，每間分店都經常大排長龍。最近品牌殺入黃埔，開設面積約1,200呎的全新分店，並於新張期間設有限時優惠，懷舊魯肉飯只需$15即有一碗，CP值極高！

九份飽於黃埔開設第4間分店

今次黃埔分店以台北九份的黃金山城和昇平戲院作主題，繼續延續九份老街的懷舊氣氛。店内牆身還原了九份大戲院的外牆，佈置各張舊電影海報，彷佛身處於舊年代的台灣街頭。

餐廳以九份黃金山城和昇平戲院作主題。

講到台灣地道美食，就一定非魯肉飯莫屬。「九份飽」精挑肥瘦適中的五花肉，並堅持保留肉皮，以熬出豐富膠質。獨特滷汁再加入特製配料，帶出滷肉的甘香。米飯吸盡滷肉汁精華，入味非常。

懷舊魯肉飯（大/小）$45/$35

除魯肉飯外，牛肉麵也是台灣招牌地道菜。口感酥軟嫩滑的牛筋腩與彈牙油麵結合，湯汁香濃。

紅燒牛筋腩油麵 $60



監酥雞是台灣的香口小食，「九份飽」就選用美國雞腿肉，經專業的製作後保持鹽酥雞的鮮嫩多汁，最後會撒上一層胡椒鹽，帶出另一層風味。

鹽酥雞$38

由台灣新鮮直送的蛋餅皮，加入海苔、起司和肉鬆等配料。蛋皮煎至金黃色，再淋上醬油膏和辣椒醬調味。

海苔肉鬆起司蛋餅 $39





地瓜拉餅 $28

九份芋圓（冷/溫）$40



珍珠奶茶 $23

新店推出新張優惠，由11月8日至21日內，凡到全線「九份飽」惠顧正價餐廳再加$15即可品嚐懷舊魯肉飯（小）乙份。

懷舊魯肉飯（小）

九份飽（黃埔新邨佳富樓）

時間：1100-2200

地址：黃埔新邨船塢街99F號佳富樓地下4N號舖

電話：2989 9529

IG：https://www.instagram.com/jiufenfull/