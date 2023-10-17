譚仔雲南米線全新黃金魚湯米線＋爽口魚皮 經戶戶送訂購送頭巾及圍裙

米線是港人至愛的美食之一，不少打工仔午餐或晚餐都會以米線果腹。外賣平台戶戶送是譚仔雲南米線的長期合作平台，早前就為一眾「譚仔迷」獨家送上餐廳最受歡迎的配料及小食，如湖南土匪雞翼、炸醬、墨丸、腩肉、墨魚春卷和竹笙等。更獨家將譚仔期間限定「黃金魚湯米線配烤魚柳・魚肚」送上門，滿足嗜辣者的味蕾。戶戶送亦特別推出限量版二合一食辣孖寶，內附戶戶送精美設計的頭巾及圍裙乙件，讓食客吃辣時都不用擔心大汗淋漓或弄髒衣物，盡情享受香辣的真諦！

黃金魚湯米線配烤魚柳・魚肚

全新期間限定「黃金魚湯米線配烤魚柳・魚肚」，湯底以海南黃燈籠辣椒製作，加入烤魚柳和魚肚，辣度由 5 小辣起，辛辣香料香氣撲鼻。除了新米線外，還有爽口小食涼拌薑蔥爽辣魚皮，特製薑蔥油和辣椒醬配搭指天椒片、白芝麻、芫茜及蔥花，令魚皮的口感與美味完美昇華。另外，還有解辣必備的譚仔全新 Chil 爽特飲系列，包括清新香甜的荔枝乾薑特飲以及另一暢銷飲品凍烏龍白桃蜜。

涼拌薑蔥爽辣魚皮

荔枝乾薑特飲

凍烏龍白桃蜜

今個月初，顧客於戶戶送平台上指定 5 間譚仔分店(新蒲崗 Mikiki、元朗千色匯、灣仔修頓 中心、將軍澳廣場、堅尼地城)訂購「黃金魚湯米線配烤魚柳‧魚肚」套餐，即可獲贈限量版二合 一食辣孖寶，內附戶戶送精美設計的頭巾及圍裙乙件，送完即止。