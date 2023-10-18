Carhartt WIP 2023秋冬系列現已推出 承載傳統與創新的碰撞 集戶外、 實用及學院風於一身

1889年創立的百年經典工裝品牌 Carhartt ，其歐洲支線 Carhartt Work In Progress (WIP)來到 2023 秋冬系列，依然具備獨特的實用主義，以穿著者的實際需要作首要考量，而且不斷尋求創新演變，探索更多工裝及功能服的可能性。

Carhartt WIP 2023 秋冬系列承載傳統與創新的互相碰撞，借鑒品牌自身的檔案，並於戶外、實用服裝、Bloomsbury Group 的波西米亞藝術及學院風格的層次中汲取靈感，為秋冬提供更多樣的穿搭選擇。

Carhartt 今番 2023 秋冬系列造型特輯，更邀請到攝影師 Julien Barbès 操刀拍攝，呈現出品牌真實而具街頭氣息的穿搭態度。2023 秋冬系列陸續於 Carhartt WIP 專門店、指定零售點正式發售！

Carhartt WIP 2023 秋冬系列 部分產品推介：

DEVIN LINER

CARGO BIB OVERALL

W’ WILES SHIRT JAC（WOMEN）

ACTIVE LINER

Carhartt WIP 2023 秋冬系列陸續在以下專門店發售：

Carhartt WIP 專門店

地址：銅鑼灣白沙道 13 號地舖

電話：2295-4028

Carhartt WIP 專櫃 @ i.t