Carhartt WIP 2023秋冬系列現已推出 承載傳統與創新的碰撞 集戶外、 實用及學院風於一身
1889年創立的百年經典工裝品牌 Carhartt ，其歐洲支線 Carhartt Work In Progress (WIP)來到 2023 秋冬系列，依然具備獨特的實用主義，以穿著者的實際需要作首要考量，而且不斷尋求創新演變，探索更多工裝及功能服的可能性。
Carhartt WIP 2023 秋冬系列承載傳統與創新的互相碰撞，借鑒品牌自身的檔案，並於戶外、實用服裝、Bloomsbury Group 的波西米亞藝術及學院風格的層次中汲取靈感，為秋冬提供更多樣的穿搭選擇。
Carhartt 今番 2023 秋冬系列造型特輯，更邀請到攝影師 Julien Barbès 操刀拍攝，呈現出品牌真實而具街頭氣息的穿搭態度。2023 秋冬系列陸續於 Carhartt WIP 專門店、指定零售點正式發售！
Carhartt WIP 2023 秋冬系列 部分產品推介：
Carhartt WIP 2023 秋冬系列陸續在以下專門店發售：
Carhartt WIP 專門店
- 地址：銅鑼灣白沙道 13 號地舖
- 電話：2295-4028
Carhartt WIP 專櫃 @ i.t
- 銅鑼灣希慎廣場 6 樓｜2367-2311
- 九龍塘又一城 LG2-30 號舖｜2265-7050
- 尖沙咀 THE ONE L2 全層｜2815-2019