A-1 Bakery 再度聯乘GODIVA 4款70%濃郁朱古力包

A-1 Bakery再度聯乘GODIVA推出第三度合作，推出一共4款混合日、洋風味的麵包，每款均使用GODIVA 70%黑朱古力及日本麵粉製作，相信可以俘虜一眾朱古力迷！即日起全線A-1 Bakery有售。

GODIVA 70%朱古力紅桑子布里歐（$25）：表層塗滿濃郁可口朱古力醬，再灑上杏仁可可碎，內裡GODIVA 70%黑朱古力粒及紅桑子醬夾心。



GODIVA 70%朱古力蜜瓜包（$25）：師傅將蜜瓜包從中間橫向切開，再加入GODIVA 70%黑朱古力粒及軟滑朱古力醬夾心。前用前於焗爐加熱約30-40秒更加可口。

GODIVA 70%朱古力牛角酥（$24）：牛油香加上朱古力雙重滋味，內層有幼滑朱古力夾心，濃烈非常。