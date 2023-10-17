食玩 A-1 Bakery 再度聯乘GODIVA 4款70%濃郁朱古力包 2023 年 10 月 17 日2023 年 10 月 17 日 by editorial Copy Link A-1 Bakery再度聯乘GODIVA推出第三度合作，推出一共4款混合日、洋風味的麵包，每款均使用GODIVA 70%黑朱古力及日本麵粉製作，相信可以俘虜一眾朱古力迷！即日起全線A-1 Bakery有售。 GODIVA 70%朱古力紅桑子布里歐（$25）：表層塗滿濃郁可口朱古力醬，再灑上杏仁可可碎，內裡GODIVA 70%黑朱古力粒及紅桑子醬夾心。 GODIVA 70%朱古力蜜瓜包（$25）：師傅將蜜瓜包從中間橫向切開，再加入GODIVA 70%黑朱古力粒及軟滑朱古力醬夾心。前用前於焗爐加熱約30-40秒更加可口。 GODIVA 70%朱古力牛角酥（$24）：牛油香加上朱古力雙重滋味，內層有幼滑朱古力夾心，濃烈非常。 GODIVA 70%流心朱古力布里歐（$68）：「Bruffin」是布里歐和Muffin的混合體，外層微酥香脆，內層鬆軟。面層更會鋪滿GODIVA 70%黑朱古力粒，內藏流心朱古力醬。 文章導覽 譚仔雲南米線全新黃金魚湯米線＋爽口魚皮 經戶戶送訂購送頭巾及圍裙