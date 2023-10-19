尖沙咀Royal Inn開業一周年 免費派300個巴斯克芝士蛋糕｜另推兩大限時優惠

位於尖沙咀的純白宮廷風餐廳 Royal Inn 開業一週年，為答謝顧客支持，將會一連3個星期六免費贈送共 300 個巴斯克經典原味芝士蛋糕！另外亦會推出兩大優惠 —— 「惠顧主菜奉送前菜」及「$188 手工雞尾酒、法國葡萄酒 2 小時無限添飲」，即看詳情！

Royal Inn為香港美食品牌 INN GROUP旗下餐廳，以純白宮廷風為主調，配合大量落地玻璃讓陽光映照入室、按季轉換歐式花境，營造出歐式宮廷花園用餐氛圍。

免費派發300個巴斯克原味芝士蛋糕

為答謝顧客過去一年的支持﹐2023 年 10 月 28 日、11 月 4 日及11 月 11 日一連三個星期六，下午 2 時 30 分起於尖沙咀 Royal Inn 免費派發巴斯克經典原味芝士蛋糕 100 個，只要向店員展示已追蹤「ROYAL INN」Instagram 及 Facebook 帳戶，即可獲贈「巴斯克經典原味芝士蛋糕」乙個。每人限取乙個，數量有限，送完即止！

巴斯克芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）外表看似烘焗過火，但入口卻沒半點焦苦味，而且芝士香氣濃郁，口感綿密入口即化。

Royal Inn 一周年慶兩大限時優惠

10 月 28 至 12 月 8 日，每桌每位只需惠顧一份主菜，即可免費自選前菜，2-3 位可選一份，4-6 位可選兩份。時段包括：

ROYAL Inn 尖沙咀店

中午 12 時至晚上 10 時 30 分

最後點餐時間︰晚上 9 時 30 分

INN – I’m Not Nothing 觀塘、荔枝角店

下午 6 時至晚上 10 時

最後點餐時間︰晚上 9 時

前菜之一 – 白酒忌廉煮藍青口

另外，顧客亦可以優惠價$188，2 小時無限添飲手工雞尾酒、精選法國紅酒、白酒及氣酒 ！愛酒之人不容錯過！

優惠期：

2023 年 10 月 28 至 12 月 21 日

下午 2 時 30 分至晚上 10 時

適用餐廳：

ROYAL INN 尖沙咀店

INN – I’m Not Nothing 觀塘店