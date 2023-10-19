Make Up of the Day

最近出席MAKE UP FOR EVER新品發佈會，品牌一直以底妝優秀見稱，今季推出了全新HD SKIN高清系列的兩位新成員 – HD SKIN CUSHION高清持妝氣墊粉底及HD SKIN CONCEALER高清隱形遮瑕霜，主打猶如「Second Skin」半霧面柔焦妝感，即使重覆疊加亦不着痕跡，真實自然妝效

HD SKIN CUSHION高清持妝氣墊粉底，極致提升粉底效能，長效保濕24小時持妝同時防水、防汗。質地輕盈、透薄，活動當天化妝師示範，一層妝效做到自然而具遮瑕的底妝，兩層妝效則做到高度遮瑕，重覆疊加也不感厚重或面具感。

HD SKIN CUSHION高清持妝氣墊粉底，極致持妝透薄配方：

24小時修正膚色

24小時長效保濕

高度防曬SPF 50+ / PA++++

HD SKIN CUSHION高清持妝氣墊粉底

HD SKIN CONCEALER高清隱形遮瑕霜，採用前所未有的全新遮瑕霜質感，做到透薄、輕盈、高延展性、可重複堆疊而不卡粉，用家可因應妝效或皮膚狀況而隨意調教所需的遮瑕度。回家後，我馬上試用遮瑕霜，分別用了3.3R（偏橙色為眼底調色）及2.1Y兩個色號，輕鬆遮蓋眼圈之餘，全日貼服、持妝、不卡粉，非常喜歡這個妝效，成為最近新歡。

HD SKIN CONCEALER高清隱形遮瑕霜

活動當天邀請了不同的嘉賓及KOL出席，當中女團EOS亦有同場出席活動，見到Meegan亦為她們用MAKE UP FOR EVER底妝產品補妝，妝效亦相當漂亮。