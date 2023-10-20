啟德新開露營主題Cafe「GOOCA」必食招牌冬甩意粉＋千層吐司＋自選三文治

秋風起，當然要去郊外親親大自然！不過每次去郊區都要準備多樣「行山法寶」，既重又麻煩。最近啟德新商場AIRSIDE就新開一間以Camping露營做主題的Cafe「 GOOCA 」，餐廳所有餐具和傢俬都選用不同的進口戶外品牌，打造一個令人置身於戶外露營的感覺，讓客人可以好好放鬆。

「GOOCA」佔地1,200呎，設有50個座位，主要提供西式戶外料理，以輕便和創意做賣點。希望由用餐到環境都予人置身於戶外露營的感覺。

餐廳打造成充滿戶外露營的感覺，富有特色。

餐廳美食款式突出，就如早前曾於美國掀起熱潮的冬甩意粉亦成為「GOOCA」的生招牌。色彩繽紛呈冬甩形狀的意粉打卡度十足。餐廳將煮好的意粉拌入不同醬準，再放入冬甩模內烤焗，另外加入雞蛋或芝士等配料，令意粉可以黏實。餐廳提供2款口味，包括邪惡煙肉卡邦尼及開胃的意大利番茄醬。

曾風靡美國的冬甩意粉，於「GOOCA」也可試到。

邪惡煙肉卡邦尼冬甩意粉（$68/1份、$120/2份）

意大利番茄醬冬甩意粉（$68/1份、$120/2份）

如果想以更加輕便和健康為題，就可以選擇自選組合三文治。客人可以按個人口味從牛角包、意式香草包、貝果和短法棍麵包4款中選擇其中1款麵包，再配上意大利黑松露芝士碎蛋、煙肉車打芝士番茄、義大利青醬慢煮雞胸肉、牛肉車打芝士洋蔥番茄、日本蟹籽蟹肉、煙燻三文魚配奶油芝士6款口味，客人可按食量去選擇單點或套餐。

Camping Set（$116）

Picnic set（$116）

各款自家製涼茶（$28起）

餐廳亦提供多款小食和甜品，跟好友分享就最好不過！

水牛城雞翼配薯條（$78）

牛角包窩夫（$48）

蘋果金寶（$48）

紅絲絨蛋糕（$55）

千層吐司（$98）

GOOCA

時間：周一至五0900-2200、周六、日及公眾假期1000-2200

地址：啟德協調道2號 AIRSIDE 1/F層 L117號舖

電話：6652 9636

IG：https://www.instagram.com/gooca.co/