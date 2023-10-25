BMF 推兩大革命性面部護理療程 展示外泌體的促進肌膚再生能力 對抗秋冬乾燥敏感

踏入初秋，為對抗秋冬季節的乾燥敏感，香港專業美容中心 BMF(Bella Marie France) 現推出兩大革命性的面部護理療程—— 「Skin Exosome 療程」及「Medical Repair 療程」—— 展示外泌體 (Exosome) 的促進肌膚再生能力，及醫學活細胞修復精華的醫美協同效應，讓大家可輕鬆抵抗由轉季引伸而來的各樣皮膚問題。

BMF —「Skin Exosome 療程」

外泌體近年因被發現擁有顯著的促進再生能力而在醫學美容界人氣高企，包含的細胞成分能刺激膠原蛋白及彈性蛋白增生、啟動皮膚自我修復功能、改善色素及細紋問題。BMF 現推出的「Skin Exosome 療程」，首次試做價為$800（原價$1,300），治療師會透過超聲波導入模式，讓精華可以迅速被皮膚組織吸收並發揮作用。此一療程能有效改善一系列常見的皮膚問題，如暗瘡、痘印、色素、 膚色不勻、毛孔粗大、皮膚鬆弛及老化問題等，更適合所有膚質，即使屬敏感肌亦可安心進行療程。

完整療程除了超聲波導入外，還包括卸妝潔面、去角質、針清、淋巴按摩及敷面膜， 讓顧客可舒適見證療程的即時功效，讓肌膚重拾柔軟彈性及保濕滋潤。

BMF —「Medical Repair 療程」

而「Medical Repair 療程」則特別適合與高能量療程如「CFU Ultima 強效面部拉提」、「PICO 皮秒激光」等療程同時進行，有助促進基底幹細胞活動，增強肌膚的自癒能力，達至舒緩抗炎及減輕皮膚泛紅情況。35 分鐘的快速治療定價為$1,080，顧客凡進行品牌的指定高能量療程，即可以六折優惠價$648體驗「Medical Repair 療程」的強效修復功能，完美配合達至最佳的護理效果。

此一針對性療程過程包括，卸妝潔面、敷面膜及超聲波導入；治療師在為顧客敷面膜前會先薄塗一層精華液，以疊敷模式加強療程效果，並會在完成敷面過程後再以超聲波導入精華，為肌膚長效補濕鎖水，重現緊緻柔滑。

香港 BMF 分店營業時間：

星期一至星期五：早上 10 時至晚上 8 時

星期六：早上 10 時至下午 6 時

星期日及公眾假期：早上 11 時至下午 6 時

香港 BMF 分店地址及電話：