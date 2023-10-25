大閘蟹2023 ｜ 柏寧酒店大閘蟹自助晚餐 爆膏清蒸大閘蟹＋多國美饌

大閘蟹2023 ｜ 適逢正值大閘蟹季節，不少餐廳已經紛紛推出大閘蟹主題菜單，讓客人於秋日可以浸沉於蟹黃之中。最近柏寧酒店人氣餐廳「PLAYT」就推出大閘蟹主題自助晚餐《秋賞・邂逅江南》，食客可以品嚐兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，及多款煮法的大閘蟹美食。除此之外，還有人氣熱葷小菜等各位品嚐。

每位客人入座後，侍應會為客人送上一張兌換大閘蟹的小卡，食客憑小卡可到食物區換領兩隻大閘蟹。今次酒店主廚特別選用本地大閘蟹老字號「江記」出品，嚴選約4両重的清水大閘蟹，蟹身豐厚多汁，蟹黃與蟹膏呈金黃色，相當鮮味。

傳統清蒸大閘蟹

除了清蒸大閘蟹，今次主題自助餐也以蟹粉入饌多款菜式，當中包括蟹粉海皇燕窩羹、黃金蟹粉蒸蛋白、蟹粉拌麵以及蟹粉肉絲炒上海年糕。

蟹粉拌麵：以油香滿滿的蟹油拌入上海幼麵，每條麵條都能蘸滿濃郁蟹膏。

蟹粉海皇燕窩羹

黃金蟹粉蒸蛋白

蟹粉肉絲炒上海年糕

《PLAYT大閘蟹主題自助晚餐 —— 秋賞・邂逅江南》

日期：即日起至11月12日

時間：18:30 – 21:30

價錢：周一至四成人$758、K$488；星期五至星期日及公眾假期成人$798、兒童$528

電話：2839 3311

*大閘蟹主題自助晚餐包括兩隻約重4両的清蒸大閘蟹，及無限制品嘗多種煮法的大閘蟹美宴，另可以

$68 加購額外大閘蟹。