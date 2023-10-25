JimixSTORE 30周年 多款本土設計廚具家品 限時優惠低至8折
講起烹飪，除了食材要夠新鮮之外，廚具也不能忽視。好的廚具能讓下廚過程中更得心應手，也能將食材弄得更細膩。近年不少城市人都由外出用膳轉變為在家煮食，不但能體驗下廚樂趣，更重要的是可以節省金錢。適逢廚具品牌 「Jiminox」 成立 30 周年及一年一度 PMQ Coffee Agenda，位於 PMQ 元創方的 「JimixSTORE 占美士多」由即日起至10月31日，推出連串咖啡精品及廚具家品優惠，讓各位「大廚」以優惠價購買廚具與咖啡用品。
露營必備 本地設計咖啡用品 及 日本空運到港咖啡
踏入秋天，最適合與三五知己一起露營郊遊，除了豐富的食物，咖啡亦是缺不可少的必需品之一。本地設計的咖啡用具品牌 Minos 推出多款不同顏色的單品，喜歡即開即飲的話，就可以選擇紫月茶閣進口的日本 SOT 無糖樽裝濃縮咖啡。
高級本地設計廚具家品及日本擺設小物
為慶祝 Jiminox 成立 30 周年及響應 PMQ Coffee Agenda，JimixSTORE 推出 一連串線上線下驚喜優惠，由廚具、咖啡用品到日本精品，皆有不同優惠。當中包括Pro-Balance 全線產品 8 折、泓 全線產品 8 折、以及Mions 全線產品 88 折等。
JimixSTORE
時間：1200-1900
地址：中環鴨巴甸街 35 號元創方 A 座地下 SG03-07 室
IG：https://www.instagram.com/JimixSTORE/