JimixSTORE 30周年 多款本土設計廚具家品 限時優惠低至8折

講起烹飪，除了食材要夠新鮮之外，廚具也不能忽視。好的廚具能讓下廚過程中更得心應手，也能將食材弄得更細膩。近年不少城市人都由外出用膳轉變為在家煮食，不但能體驗下廚樂趣，更重要的是可以節省金錢。適逢廚具品牌 「Jiminox」 成立 30 周年及一年一度 PMQ Coffee Agenda，位於 PMQ 元創方的 「JimixSTORE 占美士多」由即日起至10月31日，推出連串咖啡精品及廚具家品優惠，讓各位「大廚」以優惠價購買廚具與咖啡用品。

露營必備 本地設計咖啡用品 及 日本空運到港咖啡

踏入秋天，最適合與三五知己一起露營郊遊，除了豐富的食物，咖啡亦是缺不可少的必需品之一。本地設計的咖啡用具品牌 Minos 推出多款不同顏色的單品，喜歡即開即飲的話，就可以選擇紫月茶閣進口的日本 SOT 無糖樽裝濃縮咖啡。

Minos 不銹鋼濾杯配膠托(2杯裝) ：$199 以不鏽鋼金屬濾杯及仿瓷塑膠底座組合而成，可分離底座更方便清洗，12 根 V 形肋骨平均分散排氣，保持沖煮流速穩定，無論外觀抑或實用度都能迎合咖啡愛好者的喜好!

Minos 戶外杯 $129:不銹鋼杯身配搭防燙防滑矽膠套，上寬 下窄設計方便收納，杯子更可以多重堆疊，適用於手沖或掛耳沖泡咖啡，可盛 載一至二人份飲料。

Minos 儲豆罐 $149 ： 專為戶外或短途輕旅設計，小巧精緻僅成人手掌大小，可承載 60g 物品，保證旅途期間能妥善保存咖啡豆。罐身以不銹鋼材質設計，蓋環則以矽膠密封圈製造，極簡圓弧設計，既實用又美觀!

SOT 無糖樽裝濃縮咖啡：$160 使用危地馬拉聖奧古斯丁單一來源豆， 口感均衡溫和，不含香料及防腐劑等添 加劑，讓你享受沒有任何雜質、風味純 粹的濃縮咖啡。稀釋 3 至 4 倍後，一瓶 產品可飲用約 16 杯牛奶咖啡。將其與 3 至 4 倍的牛奶混合製成牛奶咖啡，或 加入食用水以 1:1 的比例混合製成咖 啡。可直接冷飲或使用微波爐加熱享用 溫暖的熱咖啡。 *僅於 PMQ 門市發售。

高級本地設計廚具家品及日本擺設小物

Pro-Balance 20cm 麵包刀 $580 :

麵包刀以不銹鋼製造，可自行調配刀柄重量，刀身幼長， 具有鋸齒的刀鋒可輕鬆將法包切片，避 免法包表面的外皮與麵包分散，保留法包外脆內軟的口感。

Pro-Balance2.0 21cm 廚師刀 $720 ：

刀刃鋼材從日本訂製，生產過程由 日本廠方嚴格管理，務求達到廚刀的最高標準，猶如置放廚房的刀具藝術品。 21cm廚師刀可謂西廚必備刀之一，可完美切割不同蔬菜及肉類。

泓 10cm 小砍刀 $688 ： 最新錘紋刀系列「泓」以 67 層夾鋼製成，經過特別處理反覆錘 紋，令每把刀生成獨一無二的花紋。除 了外觀吸引，鋒利的刀刃亦能為你輕鬆 切割各式食材，短小精巧的小砍刀，無論居家或露營都合適使用，配上特定刀套更可安全地帶到戶外使用。

Jiminox 廚具 $135-$350

日本高崎達摩 $108-$1888

為慶祝 Jiminox 成立 30 周年及響應 PMQ Coffee Agenda，JimixSTORE 推出 一連串線上線下驚喜優惠，由廚具、咖啡用品到日本精品，皆有不同優惠。當中包括Pro-Balance 全線產品 8 折、泓 全線產品 8 折、以及Mions 全線產品 88 折等。

JimixSTORE

時間：1200-1900

地址：中環鴨巴甸街 35 號元創方 A 座地下 SG03-07 室

IG：https://www.instagram.com/JimixSTORE/