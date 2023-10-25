史雲遜 Svenson 推「秋冬活養生髮精選組合」 為頭皮及頭髮注養補水 改善敏感頭皮及頭髮健康

踏入秋冬，髮理學科研專家「史雲遜 Svenson」推出「秋冬活養生髮精選組合」，結合三款人氣活髮療程，讓大家於乾燥季節為頭皮及頭髮從內到外注養補水，以改善敏感頭皮情況及頭髮健康。限定呈獻的節日護髮套裝及購物禮遇，帶來貼心的佳節送禮之選，於今個年末節慶分享美麗秀髮的魅力。

體驗價享用史雲遜 Svenson最新推出活養生髮組合

「史雲遜 Svenson」最新推出的「秋冬活養生髮精選組合」現以體驗價$980登場（原價$2,500）。顧客先由獲「國際毛髮學協會」 (International Association of Trichologists，IAT) 認受國際專業資格的資深髮理顧問進行初步頭髮檢查及分析，然後先以「極速逆轉生髮療程(Duo Hydrogen)」為頭皮毛囊作深層清潔，再採用「Q彈生髮配方(Hair Bounce)」，並以「等離子聲頻活髮 (Plasma & Ultrasound)」將生髮精華導入至頭皮底層，促進髮根吸收養份，令髮絲變得強韌有活力。

極速逆轉生髮療程(Duo Hydrogen)

運用三重科技包括氫氣、臭氧及透明質酸—— 天然分子氫氣特有的微分子可有效清除頭皮、毛囊及皮脂腺內的堆積廢物；霧化氣體臭氧能溫和消滅毛囊中的細菌；透明質酸的強效補濕功能則可以滋潤頭皮。全方位達至抗炎、抗氧化及抗菌功效，舒緩頭皮敏感或乾燥痕癢。

Q彈生髮配方(Hair Bounce)

源自植物萃取物混合而成的植物性角蛋白，能有效抑制導致脫髮問題的雙氫睪酮 (DHT)的形成，減少毛囊萎縮以增強頭髮根部，從根源解決脫髮問題。配方中的其餘活性成份有富含維他命 B3 的菸鹼酰胺，可促進角蛋白的產生，同時調節皮脂分泌；含有豐富水結合分子結構的精氨酸，能有效調理頭皮及頭髮根部狀態。

等離子聲頻活髮 (Plasma & Ultrasound)

療程中的等離子可每秒穩定輸出300萬個振動頻率，通過穿透連接皮膚細胞的細胞黏附分子，增強吸 收力，有助恢復頭皮活力。而其聲頻技術則能有效刺激血液循環及加強頭皮對活性成分的吸收，使營養能直達頭皮深層，強化髮根。

由即日起至 2023 年 12 月 31 日，新客戶可以體驗價$980享受「秋冬活養生髮精選組合」乙次(原價$2,500)。「史雲遜 Svenson」同時為此組合療程推出 票優惠，新客戶可以$9,888購買 10 次療程；而舊有客戶則可以$29,888購買 20 次療程，或以$36,888購買 30 次療程。

顧客凡購買 20 次療程，即可免費獲贈品牌旗下的家用洗髮水乙瓶；凡購買 30 次療程，更可免費體驗皇牌「專利護髮生髮療程 INDIBA® HairWave 療程」乙次 (價值$5,000)。

史雲遜 Svenson 年末期間限定禮盒

有見年末節慶將近，品牌亦普天同慶，期間限定推出「佳節強效修護養髮禮盒」($688；原價$875)，為顧客在節日送禮安排添上窩心選擇。另顧客於 2023 年 11 月 16 日至 12 月 31 日期間， 凡於「史雲遜 Svenson」購物滿$5,000，即可免費獲贈節日限定的「佳節秀髮禮遇」乙套。

「史雲遜 Svenson」各分店的營業時間：

星期一至星期五:早上 10 時至晚上 8 時 30 分

星期六:早上 10 時至下午 6 時

星期日:早上 11 時至下午 5 時

公眾假期:早上 11 時至下午 6 時

「史雲遜 Svenson」分店的地址及電話：