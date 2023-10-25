幸福四季椰子雞湯火鍋 用足4個椰子煮超清甜

現今大家注重健康，就連嘆火鍋都想吃得毫無負擔，於旺角已開業4年的幸福四季椰子雞湯火鍋以正宗海南風味聞名。最近老闆選址銅鑼灣食肆林立的登龍街開設分店，將這種地道風味帶給大家。

銅鑼灣店裝修甚有海南風格，滿滿的椰林樹影。

每一個椰子湯底均用上4個海南椰子，內裏還有海南的珍珠馬蹄，口感軟綿，有別於大家常吃的爽脆馬蹄。

椰子雞湯本是東南亞和廣東地區的飲食療法，椰子因豐富營養價值被譽為「超級食物」，煮成湯品亦保留清甜的味道和濃郁的香氣。幸福四季椰子雞火鍋以海南傳統烹飪方式為基礎，每個椰子雞湯鍋均以4個完整海南椰子寫成，加入椰肉、竹笙佐味，湯底清澈，煮滾後加入海南文昌雞件，靜待5分鐘烹煮後，大家可以先喝入味的椰子雞湯，再吃鮮嫩雞件。

煲滾椰子湯後便加入鮮雞件，再烹煮5分鐘。

椰子雞湯清甜。

套餐還可以選以餐前小菜，包括鴨舌、青瓜、雲耳等等。

即炸手工響玲 即炸手工魚皮

瑤柱三層墨魚磚 手工餃子 手工丸子

享用第一輪的雞件菜品後，餐廳會加入豬骨濃湯底，大家便能開始火鍋吃法。餐廳配料多樣，包括即炸的手工魚皮及響玲，配上自家製手工餃子和丸子，最特別是特色自家製的瑤柱三層墨魚磚。就連火鍋必備的肉類亦有多款選擇，包括美國頂級牛板腱、手工肥牛、黑豚肉及羊卷肉，套餐亦提供雜菜拼盤。如果大家意猶未盡之時，還可以加配臘味煲仔飯，這亦是海南的地道吃法。

臘味煲仔飯。

自家製海底椰椰子奶凍作甜品一流。

幸福四季椰子雞

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心1樓（電話：29181228／62148032 Whatsapp）

地址：旺角彌敦道558-560號譽發廣場3樓（電話：29181388）

營業時間：中午12:00至晚上11:00

