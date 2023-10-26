尖沙咀正宗泰式按摩店Modern Thai 少見四手古法泰式按摩＋3大新張優惠
面對每日勞碌的工作，當然需要好好舒展筋骨。正宗泰式按摩店「 Modern Thai 」最近於尖沙咀開設旗艦店，全層約900呎的空間中以開放式簡約風格佈置，設有2間雙人按摩房及4張傳統泰式「榻榻米」按摩墊，由多名擁有逾20年經驗的泰籍師傅提供按摩服務，更特設頌砵流程，讓客人可以放鬆身心。
「Modern Tha」接摩服務包羅萬有，當中要提到的是比較少見的四手古法泰式按摩，以兩位技時同時按摩不同部位，讓客人可以享受皇帝式服體驗。此按摩適合長期肌肉勞損及渴望舒展筋骨人士。
5大獨家天然複方按摩精油8折
Modern Thai 匯聚多款獨家按摩產品，店內設零售精油體驗。其中5大獨家調配的天然複方按摩精油最受歡迎，包括Sunbath、SecretGarden、Snowing Mountain、Time for Bed、Sweet Eden。按摩油由自家調香，每一款都各有特色和功效。顧客體驗完按摩服務後，同時可享按摩精油類產品8折優惠。
新店3大開幕優惠
為慶祝Modern Thai 尖沙咀旗艦店開幕，新店推出3大開幕限定優惠，全線均適用。
優惠一：由即日起至11月30日,於Modern Thai消費任何按摩服務即享「2人同行，1人半價」。
優惠二：首次於Modern Thai 購買套票的顧客可享有額外10%回贈
優惠三：早鳥預約優惠，提早1星期前預約即享全單優惠$100，如提早14日預約更可享全單優惠$150。
Modern Thai
時間：1200-2100
地址：尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓全層
電話：5480 683
IG：https://www.instagram.com/modernthai.co/