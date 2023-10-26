秋冬必穿National Geographic Apparel HERON羽絨 超輕巧質感一同探索大自然

適逢秋冬將至，日夜溫差較大，所以一件輕便羽絨就最不可或缺。 National Geographic Apparel於今個秋冬就以「ANYWHERE！ANYSTYLE！」為主題，推出HERON羽絨系列，以超輕巧及薄身質感長袖和背心羽絨陪大家過冬天。今次HERON系列，以黑、白、灰、米色為主調，配合輕巧感覺及極簡剪裁，加上百搭設計能夠融入用家的不同衣著風格，或打造「Clean Fit」造型，輕鬆駕馭任何場合。

新推出的HERON U領輕薄長袖羽絨採用RDS認證的鵝絨80:20填充物，有效提供溫暖舒適，同時保持輕盈質感。羽絨面料為日常防水材質，適合到郊外享受大自然時穿搭。

HERON U領輕薄長袖羽絨 $1,290

除此之外，品牌於今季女裝系列加入夢幻馬卡龍色—淡芋紫，只要簡單内搭一件衛衣及長褲，就可以展現出休閒時尚的Urban造型。輕薄的設計令造型穿搭上可以隨意配搭其他厚薄單品，帶來最佳的保暖效果。

淡芋紫色 $1,290

HERON系列亦有推出U領背心羽絨，可以配上輕薄的長袖上衣或有帽衛衣單穿在外，再加上牛仔褲，突出時尚風格展現出活力與自信。除了HERON系列，羊毛雙面羽絨亦是換季的經典之選。羽絨兩面擁有不同的質感，配上其他單品都可以輕易襯出兩種不同風格和造型。

HERON U領背心羽絨$1,040

National Geographic Apparel

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