一蘭旺角店11月1日正式開業！引入全新店舖裝置＋多重開業限定禮遇

來自日本福岡的一蘭，2013年登陸香港銅鑼灣，是為首間日本海外開設的分店，並於2015年於尖沙咀開設第二分店。來到今年2023年開業10週年的大日子，一蘭香港為顧客帶來好消息，相隔8年再度開店！ 香港第3分店「旺角店」將於11月1日隆重開業，除引入日本的升級版店舖裝置外，更會於開業期間呈獻多重限定禮遇，一同慶祝盛事！

一蘭旺角新店大門

掛簾融入「MK」特色

一蘭旺角店 更寬敞的「味集中Counter」

當然少不了一蘭始創的「味集中Counter」，透過分隔座位前方和兩側來提供半獨立空間，讓客人摒除周遭一切顧慮，專心一致地品嘗面前的拉麵。而旺角店的味集中Counter，更採用了日本最新設計，空間比銅鑼灣及尖沙咀店更寬敞，為客人提供更接近日本店的體驗。

日本最新版本空位指示板

店員及客人可透過指示板了解店內空位情況，乃一蘭特有的座席顯示系統。旺角店更引入了日本最新版本的「動態空位指示板」，以動畫外實時反映店內「空位/ 滿座/ 店員清掃」等情況﹐讓入座流程更便捷。

香港最新引入自攜裝置點餐系統

旺角店採用最新引入電子點餐系統，客人只需以手機掃描座席上的QR Code即能輕鬆點餐，最大特色是系統把一蘭經典的「點餐用紙」以電子版本呈現，客人依舊可因應自己的 喜好「圈出」不同選擇。

獨沽一味「天然豚骨拉麵」

一蘭專注於「天然豚骨拉麵」，只爲追求極致美味的拉麵。其天然豚骨湯100%使用豚骨熬製而成，使 獨家製法去除豚腥味，同時保留豚骨鮮味；麵條選用優質小麥粉，因應天氣及氣溫變化作出調整及生產；元祖「赤紅秘製醬汁」以唐辛子為基礎，配上30多種配料與辛香料，經過無數晝夜熬煮，把美味提昇至更深層次。

竹簾打開，店員雙手奉上拉麵

一蘭「天然豚骨拉麵」

麵條掛湯力極強 蘭精選配料組合

開業首日限定紀念品

向首10名顧客贈呈限量拉麵碗 (11月1日) – 開業首天首10名於旺角店惠顧「天然豚骨拉麵」的顧客，將獲贈絕對非賣之「有田燒一蘭謹製拉麵碗」乙個！

開業首月限定紀念品

惠顧拉麵或手信商品贈呈限量紀念品 (11月1日~30日) – 每日首100名於旺角店惠顧「天然豚骨拉麵」之顧客，可獲贈 「一蘭原創貼紙」乙張(備夜光及金屬霧面2款，隨機送出) ；購買手信商品每滿HK$198，即贈呈「一蘭原創筷子」乙對，數量限定，贈完即止。

一蘭旺角店