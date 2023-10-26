Age Reverse, Collagen Up

眾所周知，膠原的重要性，年輕的皮膚是飽滿、有光澤而且有彈性。隨著年齡日漸增長，膠原蛋白會不斷流失，如果皮膚組織缺乏支撐，忽略皮膚保濕問題等，很容易就會出現鬆弛、下垂、凹陷、失去彈性等情況。之前介紹過不少坊間具認證的療程、膠原補充劑可以幫忙促進膠原蛋白和彈性蛋白的增生。從內而外，內外夾擊，當然是少不了可以令到皮膚自身生長膠原的護膚產品。

最近出席了美國醫學品牌 DermaElements的新品發佈會，品牌採用了源自澳洲西南地區的珍貴之寶及獲得嚴格認證的有機農場耕種— 袋鼠花有機植物提取物，成分可以促進真皮蛋白Tenascin-x的生成，有效促進膠原蛋白和彈性蛋白的合成。

有機袋鼠花提取物，使用28天經臨床證實：

頸部皺紋長度減少 – 61%

頸部總皺紋面積減少 – 65%

頸部皺紋深度減少 – 15%

鬆弛肌膚減少 – 5mm

頸部粗糙度減少 – 41%

*數據來源DermaElements

逆時光拉提御齡面霜 及逆時光拉提御齡眼霜 （左至右）

連續使用，改善鬆弛、達到緊緻。令我驚喜的是當中的眼霜可以厚敷當眼膜使用，除了可以減少浮腫和黑眼圈，更可以緊緻、提拉和平滑眼部護理，醫學報告實證效果媲美肉毒桿菌注射。