The Korner 秋季新款鞋履 修腿靴款打造知性美

秋高氣爽，又是時候轉換合適季節的衣物服飾。最近本土鞋履品牌The Korner推出4款全新靴款和3款簡潔皮鞋，不同造型的鞋履讓各位可以輕鬆配襯，打造初秋感覺。

4款品牌全新靴款

KNEE SUEDE BOOTS及膝靴擁有幹練俐落的剪裁輪廓，輕鬆打造岀都會女性時尚風格。鞋身後側的開口設計，包容性高又彈性充足。鞋跟有5cm的粗身高跟，搭配短裙穿著有助修飾腿型，把身形比例拉高，展露出腿部線條。

KNEE SUEDE BOOTS

圓頭長靴KARIN CHELSEA BOOTS採用環保皮革，鞋側備有橡筋以及3cm高鞋跟設計，讓不同腿型的女生都能呈現腿部線條。時尚風格的黑色和低調復古的啡色，配襯時下流行的針織背心或褲裝穿搭突顯甜美個性風。

KARIN CHELSEA BOOTS

想更保暖的話，就可以選擇歐美風的針織短靴KARL KNIT BOOTS。KARL KNIT BOOTS選用彈性針織物料，筒位彈貼，舒適度高。搭配5cm高跟也可以拉高身型，同時適合與多層次衣著配襯。

KARL KNIT BOOTS

圓頭鞋型配合鋸齒厚底設計的KEVA ZIP BOOTS，顯出樸素低調風格，貼合腳形設計亦能修飾腳形。鞋靴厚底設計配合緊貼腳踝的鞋身，在視覺上更能為女生拉高身材比例，斯文正裝或慵懶休閒服裝都能彈性配襯。

KEVA ZIP BOOTS

3款簡約百搭皮鞋

除了經典型格的靴款，The Korner 早前也推出了3款簡潔的新款皮鞋，日常穿搭都能襯托出溫柔感。

平底鞋 Kurve Suede 外型低調簡潔，舒適百搭，輕易襯出獨特的斯文感覺，採用牛皮麂皮，物料貼腳又透氣保暖。

KURVE SUEDE

微尖頭高跟的Karin Heels鞋型利落，4cm鞋跟時尚而不過於浮誇，可加長及修飾腳型。鞋身採用高級牛皮製作，舒適耐穿。同時呈現出牛皮溫潤的光澤感，知性大方，適合女生上班時搭配典雅大方的正裝。

KARIN HEELS

圓頭牛津鞋KARIN OXFORDS採用簡潔設計，鞋身呈純淨皮革的質感，輕鬆配襯出優雅知性風。鞋跟厚實，既能配搭長裙襯出日系穿搭，亦能在正式場合穿出端莊感覺。