萬寧首創「PharmaCare藥健保障計劃」提供小病小痛藥劑師諮詢及免費藥物 為企業提供彈性健康保障新方案

萬寧一直致力履行社區藥房的責任，而新常態社會對健康與衛生的意識持續上升，亦推動了企業對人才身心健康的關注。因此，萬寧首創 PharmaCare 藥健保障計劃（PharmaCare計劃），參與企業的員工可於逾50間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，享用藥劑師諮詢服務、免費藥物及獲發「藥劑師諮詢證明」讓企業考慮視作爲申請病假的證明，為企業人才提供更彈性的健康保障新方案！

萬寧首創「PharmaCare藥健保障計劃」

憑藉逾 50 年健康和美容零售專業知識、完善的分店網絡，萬寧推出全城首創的 PharmaCare 藥健保障計劃，與夥伴企業及「打工仔」攜手同行，提供更方便快捷的社區保健服務。計劃涵蓋八種小病小痛，包括一般傷風感冒、 腸胃不適、女士健康、過敏症狀、輕微痛症、眼部疾病、皮膚症狀及口腔護理。參與計劃的企業員工若感身體不適，可於逾 50 間有專業註冊藥劑師駐場的萬寧分店，享用由註冊藥劑師提供的諮詢和免費藥物領取服務，無須預約；如有需要，藥劑師亦會根據求診者症狀簽發「藥劑師諮詢證明」，參與企業可認作病假證明。

萬寧 PharmaCare 計劃更可讓參與企業靈活選擇將福利延伸至員工家屬及家庭傭工，同時可為企業提供員工使用情況報告作人事政策參考。萬寧於今年首季夥拍香港寬頻率先推出 PharmaCare 試行計劃，兩間企業合計的參加人數由剛推出時約 4,600 名， 至今年 7 月已大幅增加至逾 25,000 位企業員工及家屬，備受好評。

另外，試行計劃在 6 個月内獲得僱員高達 4.6 分的好評度(最高為 5 分)，有使用者認為服務「方便快捷」、「藥劑師細心，專業意見非常有用」，及 「滿意公司關心同事健康需要」等；有超過四成用戶表示 PharmaCare 計劃能作為到診所處理小病小痛的有效替代方案，體現出計劃獲得企業及員工雙方的高度認可。

萬寧新業務總經理羅天志先生指：「疫情改變了全球經濟民生的生態環境，特別在商業環境，但也開啟了企業重視員工健康的新機遇。萬寧推出 PharmaCare 計劃不僅體現了社區藥劑服務的專業實踐，並開啟全新機遇，進 一步鞏固我們在健康服務領域的領導地位。在瞬息萬變的市場中，我們將持續創新，為客戶帶來卓越的健康服務體驗。我們會繼續堅守社會責任，為社區構建個人健康衛生防護網，守護全港市民健康。」