Guinness 健力士｜本地攝影師率領4位新生代演員及創作人 遊走香港探索黑色魔力

Guinness 健力士在 11 月 2 日國際黑啤節(International Stout Day)，帶領大家在香港探索，Explore The Magic 發現黑色魔力！在這場奇妙的旅程中，品牌特別邀請到本地著名攝影師 Jeremy Cheung 率領四位新生代演員及創作人包括張蔓莎、Kiri T、顧定軒及胡卓希遊走香港不同角落，從這個城市、甚至生活的每一點細節中，發掘身邊的 Guinness 健力士黑色魔力！

城中探索 Guinness 健力士的黑色魔力

擅長捕捉香港魅力的攝影師 Jeremy 以他敏銳的攝影觸覺，呈現了一系列充滿意境並令人聯想起 Guinness 黑色魔力的畫面。無論是探訪隱秘的小巷、繁華的街頭，或是寧靜的海濱，Guinness 健力士的黑色魔力總是無處不在。

香港自由攝影師Jeremy 的作品主題大多環繞城市、街拍和建築，他熱衷於紀錄城市裡發生的大小故事與日常點滴，今次拍攝就以 Explore The Magic 發現黑色魔力為主題，用鏡頭尋找出隱藏在城中的黑白景物，展現出無處不在的 Guinness 黑色魔力。

四位新生代的黑色魔力世界

這次的探索之旅，不僅僅是攝影師的獨角戲，還有四位新生代的加入，他們分別來自不同的領域，擁有各自的故事及個性，但同樣對藝術充滿熱情，在生活中尋找靈感滋養創作，以自己獨特的視角表現 Guinness 健力士的迷人黑色魔力。

Kiri T 張蔓莎 (Sabrina)

胡卓希 (Jason) 顧定軒 (Zeno)

Guinness 健力士期間限定推廣優惠

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