Guinness 健力士｜本地攝影師率領4位新生代演員及創作人 遊走香港探索黑色魔力
Guinness 健力士在 11 月 2 日國際黑啤節(International Stout Day)，帶領大家在香港探索，Explore The Magic 發現黑色魔力！在這場奇妙的旅程中，品牌特別邀請到本地著名攝影師 Jeremy Cheung 率領四位新生代演員及創作人包括張蔓莎、Kiri T、顧定軒及胡卓希遊走香港不同角落，從這個城市、甚至生活的每一點細節中，發掘身邊的 Guinness 健力士黑色魔力！
城中探索 Guinness 健力士的黑色魔力
擅長捕捉香港魅力的攝影師 Jeremy 以他敏銳的攝影觸覺，呈現了一系列充滿意境並令人聯想起 Guinness 黑色魔力的畫面。無論是探訪隱秘的小巷、繁華的街頭，或是寧靜的海濱，Guinness 健力士的黑色魔力總是無處不在。
四位新生代的黑色魔力世界
這次的探索之旅，不僅僅是攝影師的獨角戲，還有四位新生代的加入，他們分別來自不同的領域，擁有各自的故事及個性，但同樣對藝術充滿熱情，在生活中尋找靈感滋養創作，以自己獨特的視角表現 Guinness 健力士的迷人黑色魔力。
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