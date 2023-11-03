1664聯乘Maison Kitsuné 推期間限定罐裝小麥白啤酒 展現法式優雅玩味

法國啤酒品牌 1664 宣布與巴黎知名時尚品牌 Maison Kitsuné 進行跨界聯名合作！Maison Kitsuné 特意為 1664 Blanc 小麥白啤酒設計限定版罐身包裝，靈感融匯了兩大品牌的大膽創意，以多彩且充滿活力的方式重新詮釋了 1664 Blanc，展現獨特時尚風格。1664 Blanc X Maison Kitsuné 期間限定罐裝 500mL 小麥白啤酒將由即日起於指定超級市場矚目登場。

1664 X Maison Kitsuné 展現法式優雅玩味

1664 Blanc X Maison Kitsuné 的是次聯乘，透過充滿活力的圖案和豐富鮮明的色調，重新詮釋了 1664 獨特的法式玩味與自由、大膽風格，罐身上的圖案可說是一種完美的平衡，不同元素相互交織並列，充滿趣味之餘又富有現代感，突顯了品牌的創意與活力，微妙地將 1664 Blanc 小麥白啤酒轉化成一件時尚的藝術品， 盡顯品牌 Good Taste with a Twist 玩味的一面

1664 Blanc X Maison Kitsuné 期間限定 500mL 罐裝 (以四罐裝發售)

柑橘果香，口感清新

全球盛行小麥白啤酒

酒精濃度 5.0%

嚴選啤酒花加上使用柑橘和芫荽香料釀造，帶來甜味和清新感

苦味不明顯，容易入口

銷售點：