1664聯乘Maison Kitsuné 推期間限定罐裝小麥白啤酒 展現法式優雅玩味
法國啤酒品牌 1664 宣布與巴黎知名時尚品牌 Maison Kitsuné 進行跨界聯名合作！Maison Kitsuné 特意為 1664 Blanc 小麥白啤酒設計限定版罐身包裝，靈感融匯了兩大品牌的大膽創意，以多彩且充滿活力的方式重新詮釋了 1664 Blanc，展現獨特時尚風格。1664 Blanc X Maison Kitsuné 期間限定罐裝 500mL 小麥白啤酒將由即日起於指定超級市場矚目登場。
1664 X Maison Kitsuné 展現法式優雅玩味
1664 Blanc X Maison Kitsuné 的是次聯乘，透過充滿活力的圖案和豐富鮮明的色調，重新詮釋了 1664 獨特的法式玩味與自由、大膽風格，罐身上的圖案可說是一種完美的平衡，不同元素相互交織並列，充滿趣味之餘又富有現代感，突顯了品牌的創意與活力，微妙地將 1664 Blanc 小麥白啤酒轉化成一件時尚的藝術品， 盡顯品牌 Good Taste with a Twist 玩味的一面
1664 Blanc X Maison Kitsuné 期間限定 500mL 罐裝 (以四罐裝發售)
- 柑橘果香，口感清新
- 全球盛行小麥白啤酒
- 酒精濃度 5.0%
- 嚴選啤酒花加上使用柑橘和芫荽香料釀造，帶來甜味和清新感
- 苦味不明顯，容易入口
銷售點：
- GREAT FOOD HALL｜太古廣場二期 LG1
- AEON 黃埔店｜九龍紅磡黃埔新天地第 5 及 6 期地面及地庫
- AEON 康山店｜香港鰂魚涌康山道 2 號康怡廣場(南)
- city’super｜尖沙咀海港城港威商場三階 3001 號舖｜中環國際金融中心商場一樓 1041-1049 號舖｜沙田新城巿廣場一期二樓 204-214 號舖｜銅鑼灣時代廣場 B1 地庫