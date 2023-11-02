帝逸酒店Alva House自助餐 滋味和牛及爆膏蟹宴

港人最愛飲飲食食，尤其是可以一次過品嚐不同美食的自助餐，實在叫人垂涎三尺。最近沙田帝逸酒店的 Alva House 推出了以和牛和蟹做主題的「和牛・蟹秋「逸」海陸饗宴自助餐」，嚴選澳洲高級和牛及來自加拿大的螃蟹，以多種特色烹調手法造出不同菜式。

Alva House長達270呎的自助餐桌上有一系列和牛與螃蟹美食，以及超過60款世界各地的美饌，當中包括鐵板和牛薄燒、和牛野菜串燒、紅酒燴和牛面肉、四川麻辣和牛湯麵等等。鐵板和牛薄燒用上澳洲和牛薄切，於鐵板上烤約10秒至微熟，以達至最佳口感。和牛野菜串燒則選用雪花脂肪分佈均勻的和牛肉，燒至外熟內嫩，保持肉汁豐盈及質感細滑，配上時令野菜，既增添口感之餘，又能平衡和牛的膩口感。紅酒燴和牛面肉方面，是大廚先用紅酒浸過和牛面肉，之後蘸上紅酒燒汁，以低溫慢火煮熟，既保留牛面肉的細嫩質感又能突出鮮甜肉味。

紅酒燴和牛面肉

螃蟹菜式方面，有黃金蟹、潮式蟹棗、花膠蟹肉海王羹、蟹粉小籠包等佳餚，更有時令黃金蟹，以鹹蛋黃拌炒成金黃色澤、賣相相當吸引！

蟹粉小籠包

黃金蟹

此外，餐廳繼續提供多款美饌如日式鐵板燒、爐端燒及天婦羅。新鮮海鮮包括即開生蠔、冰鎮龍蝦等，還有各式烤肉與日式炸物等。行政總廚團隊精選各地新鮮食材、水耕菜、有機及可持續食材烹調，既環保，也能滿足健康需求。

Alva House

時間：1800-2130

價錢：周一至四成人$738、小童$448；周五至日及公眾假期及前夕成人$798、小童$468（另收加一服務費）

地址：香港沙田源康街 1 號帝逸酒店 1 樓

電話：3653 1168

