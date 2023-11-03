帝逸酒店「源峰」全新秋日餐單 細味3款鮮甜螃蟹

秋天正值是螃蟹當造季節，最近沙田帝逸酒店的日式餐廳「源峰」，就以各式各樣蟹種為大家提供不同的美饌。全新的「嚐鮮・蟹三味」餐單由日籍主廚石山真夏師傅嚴選爆膏渡利蟹，還有肉厚飽滿的鱈場蟹，以及膏香鮮甜的松葉蟹。

帝逸酒店日式餐廳「源峰」

套餐由混合毛蟹、鮮腐皮、鮭魚籽、海膽、蟹湯涷及櫻桃蘿蔔的前菜醒胃，面層灑滿三文魚籽配以甘鮮的海膽，以及肉味鮮香的毛蟹肉及鮮腐皮等製作而成。

刺身精選三種時令魚鮮，包括油脂豐盛的中吞拿魚腩、鮮香鰹魚及肥美的劍魚腩。渡利蟹茶碗蒸將經典日式和食與鮮味結合，鰹魚湯與蛋液拌勻蒸熟後，放上鮮拆渡利蟹腳，為蒸蛋增添淡淡鮮甜滋味。鱈場蟹海膽燒就有肉質飽滿的鱈場蟹腳配上海膽，海膽面層炙燒至金黃焦香，散發出獨特炭火香氣。至於松葉蟹茶漬飯中，飯粒蒸煮成粒粒分明，口感煙韌，面層放滿鮮甜肉松葉蟹肉，相信蟹迷會為之瘋狂。

鱈場蟹海膽燒

松葉蟹茶漬飯

另外食客可額外加$208搭配 3 款剛烈酒造釀製的清酒享用，包括本醸造原酒、純米吟釀及純米吟釀日立錦。本醸造原酒以山田錦酒米釀製，拋光率達 40%，經長時間低溫發酵，帶濃郁香氣與果味；純米吟釀味道濃郁，帶果香及甜味，入口清新。至於純米吟釀日立錦則以茨城縣一級水系硬水釀製，入口柔滑，濃郁清爽。

3款剛烈酒清酒

嚐鮮 ‧ 蟹三味

日期：即日起至11月30日

價錢：$1,280/位（另收加一服務費）

地址：香港沙田源康街 1 號帝逸酒店 28 樓

