萬寧美肌流動茶舍遊走港九多區 免費派美顏茶飲＋逾$500美肌禮品包

夏秋交替，肌膚和心情都變得敏感，因此萬寧於11月17日至19日開始流動「萬寧 Day & Night美肌流動茶舍」，活動間遊走鰂魚涌、旺角及銅鑼灣3大地區。只要親臨美肌茶舍，填寫一份關於肌膚狀況的「點餐紙」，茶舍就會為你送上專屬美顔茶飲和美肌精華小 貼士，以及獲得總值超過港幣$500 的萬寧美肌禮品包，當中6款美顔茶飲更加具有不同的美肌功效，讓各位愛美之人由内到外身心都得到療癒。



適合用於日間的精華功效及代表的美顏茶飲：檸檬薰衣草茶配櫻花凍、蜂蜜香茅茶配班蘭凍、腐竹薏米糖水配桃膠凍；

適合用於夜間的精華功效及代表的美顏茶飲：杞子金桂花糕配白桃烏龍茶、手切粒粒鮮草莓配西米厚牛乳、冰糖銀耳露果凍配粉紅玫瑰茶。

「萬寧 Day & Night 美肌流動茶舍」活動

日期及時間：11月17日1300-1500、1700-1900

地點：鰂魚涌

限定美膚品牌精品：PHYSIOGEL 低敏保濕乳霜 10 毫 升 Bring Green 胡蘿蔔維他命保濕 爽膚棉 1 片 BOH 防曬乳 1+1 試用裝 BIODERMA 維他命 PP 修護霜 8ml

日期及時間：11月18日1300-1800

地點：旺角

限定美膚品牌精品：CERAVE 長效滋潤修復霜 15ML、Avène 極速舒敏修護霜 5ml、La Roche-Posay B5 萬用修復霜 2ML

日期及時間：11月19日1300-1800

地點：銅鑼灣

限定美膚品牌精品：Cetaphil 舒特膚倍加護潤膚霜 29 毫升、Bring Green 胡蘿蔔維他命保濕爽膚棉 1 片、BOH 防曬乳 1+1 試用裝、Aveeno 燕麥高效舒緩保濕乳 30 毫升

3日均可獲得以下美肌精品：KORRES 乳酪益菌即效舒緩面膜 20ml、ERMA LAB 極效安敏舒護精華 5ml、OLAY 新生高效緊緻活膚露 18 毫升、Novexpert 五重注養賦活 修復精華 0.5ml、Dermacept 殿堂級維 C 3 步曲體驗套裝