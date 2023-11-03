西貢WM酒店咖啡廳11月9日重開 推海鮮自助晚餐及自助早午餐

位於西貢的WM酒店向來以美景及打卡浴缸聞名，引來不少港人特地到酒店Staycation。最近酒店的WM咖啡廳亦將於11月9日以全新面貌重新開放，並推出全新的海鮮盛宴自助晚餐和周末海鮮自助早午餐。為慶祝咖啡廳重新開業，餐廳於11月份將提供優惠，自助晚餐最便宜成人每位$488，價錢相當吸引！

WM咖啡廳翻新後，將會以西貢作為「香港後花園」的自然美照融入室內設計，展現出「從日出到日落」的主題。

首推的自助晚餐以環球海鮮作主題，供應即開時令生蠔與冰鎮海鮮，如波士頓凍龍蝦、法國麵包蟹、加拿大松葉蟹腳和海螺等。日式刺身則有三文魚、油甘魚、八爪魚以及阿根廷紅蝦刺身。另外精心捲製的蟹肉蟹膏蟹籽手卷、厚切鰻魚脆脆手捲及拖羅蓉手卷，叫人垂延三尺。

冰鎮海鮮

其他美食就有以18個月的風乾火腿製成的班牙白毛豬火腿配蜜瓜、使用木魚高湯蒸水蛋配鮮甜鮑魚的鮑魚茶碗蒸、印度椰子燉雞湯和新加坡胡椒炒龍蝦等。烤肉區就有多款即烤肉類，包括烤美國安格斯肉眼牛扒、烤西班牙乳豬皮酥肉嫩、港式片皮鴨、烤美國走地雞和烤澳洲有骨羊髀等等都亦會輪流供應。

鮑魚茶碗蒸

片皮鴨

另外，每日供應的就有即燒串燒和即炸天婦羅，最後當然要以誘人的甜品作結。必試半米特長芒果拿破崙、宇治焙茶栗子忌廉蛋糕、白桃烏龍茶蛋糕和日本紫薯忌廉撻。

WM咖啡廳亦有提供周末海鮮自助早午餐，同樣提供即開時令生蠔、加拿大松葉蟹腳、加拿大海螺和海蝦、刺身和手卷壽司等。即切烤肉區提供澳洲安格斯斧頭扒和燒牛肉眼扒；即燒泰式燒帆立貝、海鹽燒油甘魚鮫；即炸蝦天婦羅、軟殼蟹天婦羅；週末雞蛋特選就有黑松露炒蛋、西班牙奄列、班尼迪蛋和太陽蛋、熟蛋。秋冬限定生滾活蟹粥，時令熱葷菠菜芝士焗石蠔、英式炸魚薯條、紅酒燴美國牛肋條、泰式紅咖喱燒鴨配印度烤餅、牛肝菌意大利雲吞、蝦頭油帶子粒炒飯等。

生滾活蟹粥

週末雞蛋特選

甜品區則有包括自家製牛奶朱古力脆脆蛋糕、藍莓芝士蛋糕及黑芝麻炭竹卷蛋、Häagen-Dazs雪糕等。

海鮮盛宴自助晚餐

日期：11月9至30日

時間：1830-2130

價錢：以優惠碼「2023WDD」即享周一至四成人$488、小童$318（原價成人$646.8、小童$426.8）；以優惠碼「2023WED」即享周五至日成人$568、小童$378（原價成人$756.8、小童$371.8）

週末海鮮自助早午餐

日期：11月11至26日（逢周六及日）

時間：1130-1430

價錢：以優惠碼「2023WEB」即享成人$398、小童$278（原價成人$536.8、小童$371.8）

WM咖啡廳

地址：西貢惠民路28號LG樓層

電話：2196 6388

預訂：https://bit.ly/45O4L4P