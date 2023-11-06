啟德AIRSIDE ｜ Chatterbox Café 第3間分店開幕 傳奇文華海南雞飯＋秘製椰子雪糕配榴槤蓉

被譽為「傳奇文華海南雞飯」的新加坡知名餐廳Chatterbox Café，繼之前在大圍圍方開設香港第2間分店後，最近第3間分店亦進駐啟德新商場AIRSIDE。新店以「Chat ‘N’ Chill」為主題，為一眾食客提供舒適的加坡休閒餐飲聚腳地，繼續送上招牌海南雞飯，延續新加坡文華大酒店Chatterbox傳奇。

AIRSIDE分店面積逾2,800平方呎，沿用品牌具代表性的綠色混合大自然風格，打造寬敞明亮的用餐環境。加上店內的輕木色天然木材，配以傳統藤織和竹飾面等各種不同紋理和線條的餐桌與擺設，別具一番度假感覺。

AIRSIDE店沿用招牌綠色混合大自然造景，打造新加圾的休閒度假風。

精選招牌菜式

AIRSIDE新店有一系列必點招牌菜式，當中包括「白胡椒肉骨茶」、 「招牌珍寶帶子喇沙」、「新加坡海鮮福建炒麵」等。至於主打的「文華海南雞飯」就由大廚特選優質雞肉以50分鐘慢蒸煮，讓無骨雞肉更鮮嫩入味，之後配以用雞湯和雞油烹煮的香米飯，油光滿滿，粒粒分明。最後大家可按個人喜好沾上秘製辣椒醬、黑醬油和薑蓉，將雞肉味道更加提升。

白胡椒肉骨茶配白飯($132)

招牌珍寶帶子喇沙（$178）及新加坡炒飯($138）

文華海南雞飯（$138）及星洲炒貴刁（$128）

除招牌菜式外，餐廳行政主廚 Liew Tian Heong (劉殿雄師傅)也悉心設計了大量限定菜式及特飲，當中包括的期間限定的「濃香咖喱醬炒琵琶龍蝦」、「脆炸海白魚配秘製榴槤辣椒醬」以及「特級椰子雪糕配榴槤蓉伴椰糖漿」等地道新加坡小販美食。另外還有特調的「鮮果冷泡伯爵冰茶」 和「四季柑香茅 Corona 啤酒」。

濃香咖喱醬炒琵琶龍蝦（$178）

特級椰子雪糕配榴槤蓉伴椰糖漿($88)

鮮果冷泡伯爵冰茶($68)＆四季柑香茅Corona啤酒($88)

Chatterbox Café AIRSIDE 將舉辦「Chatterbox 星中尋」活動，顧客惠顧特定餐飲美食及完成指定任務，即有機會獲取限定餐飲禮遇。(詳情將留意官方社交平台上之公布)

Chatterbox Café

時間：1100-1530 / 1730-2200

地址：九龍啟德協調道 2 號 AIRSIDE 地庫 B1 層 B114 號舖

FB：https://www.facebook.com/ChatterboxCafeHongKong/



