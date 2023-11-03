精挑歐洲蔚藍海岸食材入饌 意大利餐飲熱點JUNO 11月上旬登陸上環

揉合地中海風情的時尚意大利餐飲熱點 JUNO 即將登陸上環永樂街！店內的菜單以地道意大利菜為基調，精挑來自歐洲蔚藍海岸的特色食材入饌，巧妙地交織出地中海獨有的活力滋味；團隊更特別從意大利、法國及西班牙搜羅一系列優質佳釀，為賓客帶來洋溢慢活渡假風之輕旅遊用餐體驗。

於 JUNO，來自西班牙巴塞隆納的行政總廚 Jordi ，匠心設計了一系列展示意大利及地中海風情的招牌單點菜式，並親自為店內菜單挑選風味極致的佐餐酒單，同時備有多款精美雞尾酒，致力為賓客呈獻以佳餚配美酒的絕妙體驗。

JUNO 行政總廚 Jordi 出身於巴塞隆納的餐飲世家，在家鄉的米芝蓮餐廳開展其廚藝生涯，後來效力於隸屬香港的西班牙餐廳 The Optimist， 及位於北京的人氣酒吧餐廳 Aqua。

為了重現傳統意式燴飯的經典滋味，Jordi 誠意挑選當地人高度推祟的意大利大米頂級品牌 Acquerello 出產的米種卡納羅利（Carnaroli），設計出鮮美極致的「意大利 Acquerello 陳年米龍蝦燴飯」，米粒以奶油高湯燉煮，在吸收波士頓龍蝦及高湯精華後仍能保持完整， 展現鮮甜濃郁的飽滿滋味；最後灑上經 24 個月熟成的巴馬臣芝士，為燴飯添上一抹香濃芝香。

意大利 Acquerello 陳年米龍蝦燴飯

其餘重點推介的主食還有「JUNO 特色黑松露意大利細麵」，由 Jordi 以巧手演繹地道松露意大利麵的美味精髓；而可供兩位賓客分享的「海鮮砂鍋西班牙式短麵」，則結合經典西班牙海鮮飯及意大利麵的特色，採用西班牙紅蝦及墨魚， 並配合西班牙蕃茄、胡椒及洋蔥蕃茄醬， 惹味呈現地中海美食精髓。

JUNO 特色黑松露意大利細麵

酒食搭配得宜能提升美食風味，Jordi 亦親自為 JUNO 的酒單精心挑選來自意大利、 法國及西班牙的佳釀，一系列展現 JUNO 個性魅力的雞尾酒及無酒精雞尾酒，期望能以體現酒食藝術的酒項選擇豐富賓客的用餐體驗。

混合伏特加、香桃甜酒及桃茶炮製的「Peach Me Up」

JUNO