大家樂雙11限時優惠 二人餐券低至1折 人均$7.4食火鍋

一年一度的著數界盛事「雙 11 節」又到，大家樂今年再次推出「早鳥 11.11 孖住買 拾一折」震撼優惠，於雙 11 節盡情購物由 2023 年 11 月 10 日上午 11 時正起，大家樂網店 eatCDC.com 將推出多款限量二人餐券，買第二件即享 1 折優惠，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐時段， 大家記得準時入手！

每張訂單限買 2 件二人餐及可享第二件 1 折優惠一次，1 折優惠以最低價格之產品計算，Club 100 會員登入 eatCDC.com 網站後，成功搶購之二人餐券會在 Club100 易.0 手機 App 內顯示， 讓您更方便快捷地使用，隨時隨地與好友分享美食、分享快樂！

大家樂「早鳥 11.11 孖住買 拾一折」震撼優惠：

購買方式 登入 eatCDC.com 或透過 Club 100 易.0 手機程式登入 eatCDC.com，訂購 以下 7 款二人餐(每訂單限買 2 件)， 第二件即享 1 折優惠，每張訂單 可享此優惠 1 次，折扣以最低價格之產品計算。二人餐數量有限，售完 即止。 享用 1 折優惠例 子 以購買「豆乳美人雞湯火鍋」及「意粉環球風情」二人餐各一為例，價 錢較低的「意粉環球風情」二人餐可享一折優惠，結帳總額將為$ 155 (「豆乳美人雞湯火鍋」二人餐$148 +「意粉環球風情」二人餐一折價 $7)。 備註 – 優惠只限 11 月 10 日，售完即止，每張訂單限購買 2 件二人餐

– 所有餐券設有兌換期限，詳情可查閱產品內容

– 優惠受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽

https://bit.ly/3Qun7mM

7 款優惠二人套餐：