聖誕禮物2023 ｜ Leonor Greyl皇牌修護套裝 為受損髮絲重生

聖誕節將至，不少商場已陸續換上閃耀的聖誕裝飾，各大品牌也推出聖誕節禮物套裝，讓各位可以早日做足今年聖誕節跟好友交換禮物的準備。

法國殿堂級護髮品牌Leonor Greyl於今個聖誕就特別為各位挑選3款聖誕限定皇牌修護套裝，當中包括「皇牌補濕修護」、「皇牌豐盈修護」以及「皇牌極緻修護」套裝，全面照顧不同髮質的需要。（查詢：www.leonorgreyl.com.hk）

Volumizing Ritual 皇牌豐盈修護套裝（$380、價值$595） ：皇牌精華護髮油蘊含 97%天然配方，於洗髮前使用有效去除殘留於秀髮上的化學物質、解開纏結髮絲、深層滋養及加强保濕。於戶外活動前使用也能保護秀髮免受紫外線、海水及泳池氯化物的侵害，適合喜愛戶外活動的人士使用。

海藻豐盈洗髮露適合幼弱扁塌及缺水的髮質，產品不僅能為髮絲保濕及補充養份、強化幼弱的髮絲，亦有助解開纏結髮絲，增加彈性和光澤感。

茉馨精華焗油就以多種天然植物成分如槐花、有機乳木果油及有機椰子油研製，為秀髮增添多重光澤及彈性，同時滋養、順服鬆散秀髮及解開糾結髮絲，令吹髮後的頭髮易於梳理，美化鬈髮造型。



Volumizing Ritual 皇牌豐盈修護套裝：皇牌精華護髮油（95ml）、海藻豐盈洗髮露（50ml）及茉馨精華焗油（50ml）

Deep Hydrating Ritual 皇牌補濕修護套裝（$380、價值$602） ：除了皇牌精華護髮油外，也有針對髮尾乾旱的長髮或飛散髮絲問題的竹籽洗髮露，以及蘊含香草、有機乳木果油以及有機荷荷巴油，具有滋養、柔軟秀髮及解開纏結髮絲功效的蘭馨精華焗油。

Deep Hydrating Ritual 皇牌補濕修護套裝 ：皇牌精華護髮油（95ml）、竹籽洗髮露（50ml）及蘭馨精華焗油（50ml）

SOS Ritual 皇牌極緻修護套裝 $380 (價值$787) ：同樣包含皇牌精華護髮油，另外有蘊含千日紅、補血草及藜麥，擁有修護及補濕功能的水漾順滑洗髮露。及蘊含高度補水能力的有機古樸阿蘇油及 Mongongo 堅果油，即時修復因漂染、挑染、直髮療程的受損髮絲的極緻修護焗油。