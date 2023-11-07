荷蘭製Airtender 空氣廚法助你輕鬆醒酒與保鮮

港人生活節奏急速，相約三五知己暢飲一番是每個周末的指定動作。源自荷蘭的Airtender可以協助大家掌握「空氣廚法」，通過受控的氧化作用改變葡萄酒的香氣和味道，在醒酒時注入空氣提鮮，在存酒時抽真空保鮮，讓空氣成為天然的增味劑，讓各位可以品嚐到美酒最誘人的味道。

Airtender利用Aerator的不銹鋼充氣棒，可以直接為剛開瓶的葡萄酒注入成千上萬的「微氧」，加速酒體中芳香化合物的氧化及揮發過程，讓美酒於數秒內快速醒酒。同時提升葡萄酒的感官體驗，使花香及果味的氣味更為突出。

Aerator可以以「打氣」取代「搖」酒製作雞尾酒，更可打出細密濃郁的泡沫層。用家可單憑冷凍材料，在玻璃杯內組合然後直接打氣製作。透過3個簡單步驟，於 60 秒內「打」出一杯雞尾酒。

Airtender 設有多款產品組合，包括是用途最廣泛的 Airtender Set，透過個性化編程模式完成打氣及保存葡萄酒、醃製肉類、混合雞尾酒、填充蛋糕等。品牌同時推出多款簡便入門組合，當中包括Wine Aerator Blister Pack、Wine Lovers Blister Pack、Food & Wine Vacuum Blister Pack等。（查詢：https://www.kkh.biz/）