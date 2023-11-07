聖誕節好去處2023 ｜冬日美食節、冬季購物節等四大展會載譽歸來 雲集各國美食＋$1精選展品＋消費大抽獎

聖誕節好去處2023 ｜今個冬天，由香港亞洲展覽(集團)有限公司主辦的「香港冬季購物節」、「香港冬日美食節」、「香港家居潮流博覽」及「數碼生活及車品博覽」載譽歸來，將於2023年12月23日至27日（各展會開放時間各有不同）、假香港會議展覽中心1號及3號館舉行，各類產品及服務應有盡有，只需購買$20門票便可一次過走遍四大展會，一家大細可以齊齊入場「血拼」！

焦點推介：

精彩舞台節目 – 大會舞台將邀請人氣歌手獻唱，包括MC張天賦、Panther Chan陳蕾，Chantel姚焯菲及 新世代女團Lolly Talk, XiX等，更多藝人將陸續登場！

– 大會舞台將邀請人氣歌手獻唱，包括MC張天賦、Panther Chan陳蕾，Chantel姚焯菲及 新世代女團Lolly Talk, XiX等，更多藝人將陸續登場！ 【Foodie Buddy Club會員限定】夢「賞」成真聖誕大抽獎 – 登記成為Foodie Buddy Club 會員就有機會參加抽獎，贏取豐富禮品！

– 登記成為Foodie Buddy Club 會員就有機會參加抽獎，贏取豐富禮品！ 聖誕消費大抽獎 – 憑場內消費參加聖誕消費大抽獎。於場內消費滿港幣500元即可參加，有機會贏取包括家電等豐富獎品！

– 憑場內消費參加聖誕消費大抽獎。於場內消費滿港幣500元即可參加，有機會贏取包括家電等豐富獎品！ 會場限定「震撼折扣優惠」– 多款精選展品低至HK$1,HK$10,HK$100,一折或半價發售。

香港冬季購物節 – 呈獻多元化產品及服務

涵蓋多種類產品及服務，包括美容化妝服務及保健產品、潮流服裝及時尚飾物、精品及玩具、本地設計產品、休閒娛樂及旅遊產品等。

香港冬日美食節 – 六大專區美食

日、韓、台食品及本地零食區 – 精選食品包括日韓急凍食品及海產；台灣香腸世家、阿中丸子產品等；地道食品包括臘味自熟煲仔飯、滷水食品及小食如燒賣、糖蔥餅、蛋卷、豆品等；另有冷藏肉類如日本A4豐後牛及北海道豚肉，進口水果

– 精選食品包括日韓急凍食品及海產；台灣香腸世家、阿中丸子產品等；地道食品包括臘味自熟煲仔飯、滷水食品及小食如燒賣、糖蔥餅、蛋卷、豆品等；另有冷藏肉類如日本A4豐後牛及北海道豚肉，進口水果 東南亞特色食品區 – 馬來西亞、印尼、泰國食品，包括泰國烤豬肉脆片、榴槤及芒果產品、拉茶、咖哩食品

– 馬來西亞、印尼、泰國食品，包括泰國烤豬肉脆片、榴槤及芒果產品、拉茶、咖哩食品 國際佳餚、美酒咖啡及甜點區 – 匯聚世界各地美食，涵蓋酒品、佐酒食品、咖啡產品及甜點，精選食品包括西班牙火腿、美國安格斯牛扒、心太軟、蘋果金寶等

– 匯聚世界各地美食，涵蓋酒品、佐酒食品、咖啡產品及甜點，精選食品包括西班牙火腿、美國安格斯牛扒、心太軟、蘋果金寶等 至尊品牌區 – 集合港人熟悉的品牌，信心保證，提供至荀場內優惠！

– 集合港人熟悉的品牌，信心保證，提供至荀場內優惠！ 賀年食品、糧油及參茸海味區 – 參茸海味、花膠、鮑魚、金蠔、海參、響螺頭、姬松茸、韓國高麗參及多款乾貨、佛跳牆等

– 參茸海味、花膠、鮑魚、金蠔、海參、響螺頭、姬松茸、韓國高麗參及多款乾貨、佛跳牆等 健康綠色食品及素食區 – 中藥材、健康食品、生酮食物、有機食品、各款素食

– 中藥材、健康食品、生酮食物、有機食品、各款素食

香港家居潮流博覽 – 助你創造理想家居

雲集多間不同風格室內設計公司、傢俱家品、床褥及寢室用品、廚房及浴室設備等，為各新舊業主提供不同家居產品及服務，創造理想家居。

數碼生活及車品博覽 – 雲集最潮電子產品及車品

精選產品及服務包括數碼電子產品及電視、影音器材、家居寬頻服務、汽車產品及配件、 理財手機應用程式等，電子產品迷及車迷必到！

第21屆香港冬季購物節、第21屆香港冬日美食節、第23屆香港家居潮流博覽2023、數碼生活及車品博覽2023：