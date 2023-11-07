富豪酒店聯乘順德聚福山莊還原順德菜 必試拆燴鮮魚羹/馬崗鵝/薑汁撞奶

中國美食林立，每一個省、城、或縣都有屬於他們的名菜，就例如重慶有火鍋、天津有狗不理包子、北京有烤鴨、上海有大閘蟹、順德有大良雙皮奶一樣。講起順德，河鮮絕對是順德人飯桌上常見的食材，不論是湯品、小食或主菜，總有魚類出現。最近富豪酒店就與順德聚福山莊聯手，即日起至11月30日向各位識食之人帶來「傳承・順德原味道」 — 一頓豐盛又最地道的順德菜。

順德是魚米之鄉，今次餐單上的「順德拆燴鮮魚羹」更是宴客必備的美饌。鰂魚魚刺多且細小，師傅將魚刺逐一挑出，讓嫩滑魚肉配上以鮮魚熬成的魚湯及黃菊花一同烹煮。另外，寓意美好的過節經典菜式「骨肉團圓」也是重點推介之一，師傅先將和順魚起肉、切片、切粒後加入調味料搓成魚丸，再將魚骨腩一同蒸熟。另外香煎順德鯪魚餅配巧手春花餅、原條煎釀塘鯪魚、香菜煎焗勒流鱔、 濃魚湯雲勝浸魚皮角也是順德名菜，記得慢慢品嚐。

順德拆燴鮮魚羹（$288/4位用）

骨肉團圓（$268）

「鳳城鍋壁四杯雞」在醬油、油及糯米酒加入冰片糖及白冰糖，平衡鹹甜味道；「生碌醬油馬崗鵝」由廚師將原隻鵝在鍋中不停翻滾 「碌來碌來」沾上醬料烹煮，製作手法相當有趣。而炒牛奶是當地家常美食之一，順德人使用水牛奶作為原材料，是次菜單中的「大良炒牛乳伴炸均安豬肉」以牛乳製作還原地道風味，配上脆炸豬肉，帶來雙重口感。

鳳城鍋壁四杯雞（$638/全隻；$328/半隻）

生碌醬油馬崗鵝 （$688/ 全隻 ; $368/半隻）

大良炒牛乳伴酥炸均安豬肉（$188）

提到順德的傳統甜點「手工鮮薑汁撞奶」必定是皇者，此甜品講求煮牛奶的火候和溫度掌握，以及對老薑的挑選，才能做出軟滑成品。而「黃金煎倫教糕」即是白糖糕，口感鬆軟帶微甜，用來作結就最圓滿不過。

手工鮮薑汁撞奶（$48/位）

富豪金殿 ─ 富豪香港酒店

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