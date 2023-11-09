Girls’ Secret – 你知道產後收陰黃金期嗎？

上篇講到研究報告指出本港有高達7成半懷孕女性常受產後尿滲困擾，不少女士因尷尬而不敢求醫，或用治標不治本的方法暫時處理產後尿滲問題，嚴重的可能會引發尿道問題！對於呢個題目，累積多年經驗，經常為不同業界做分享，亦與不同的醫生交流分享。

今次再繼續詳細講解有什麼療程，可以幫忙改善。產後一般常見尿滲問題、陰道鬆弛、夫婦生活質素下降，而產後修復黃金期是產後6個月內，成效更加顯著。一定要通過改善及正確訓練盆底肌肉，才可以有效控制情況，面對小便失禁、陰道鬆弛問題最好的方法，就係進行預防性的治療。

坊間最常討論ULTRA FEMME 360收陰機療程、幸福椅和Fotona收陰機療程，究竟有甚麼分別？

左起：Ultra Femme 360、幸福椅、Fotona

【ULTRA FEMME 360收陰機療程】

療程透過超聲波結合單極射頻，以熱能刺激膠原增生，透過一次性探頭，深入女性私密處，360度釋放熱能射頻，大約8分鐘的療程就可以刺激陰道周邊膠原蛋白再生與重組，活化細胞層，改善陰道鬆弛並提升尿道的支持力。不單改善陰道鬆弛、尿滲問題，更透過探頭為女性私密處作保養，緊緻私密輪廓平滑外陰肌膚及美白淡色，更加可以改善念珠菌、陰道炎等問題，是一個較為全面的療程。

【幸福椅】

療程透過專利HIFEM™️技術，帶動盆底肌持續收縮提升，令到整個盆骨底部的肌肉有得到改善，從而改善了尿滲問題，是一個改善單一問題的療程。

【Fotona收陰機療程】

療程採用2940nm YAG 激光，刺激淺層結締組織，療程後會為陰道帶來傷口，需要一至兩星期恢復。值得留意的是療程所用陰道探頭會循環再用，所要一定要選擇信譽良好的中心接受療程。如消毒出現問題，會有患者互相感染情況或更嚴重風險。

療程之間都各有好處，大家可以選擇合適的療程、信譽良好並有信心保證的中心接受療程。從根本改善尿滲問題，愛錫自己做好私密處的護理！