西餐廳Homeland推出巨型海鮮盤 人均$295豪食逾10款海鮮

海鮮迷又有新聚腳點了，最近新派西餐廳「Homeland」推出巨型海鮮拼盤，以相宜價錢一次過供應逾10款海鮮連配料予食客，當中包括新奧爾良海鮮盤、波士頓龍蝦、北海道松葉蟹腳及泰國珍寶羅氏蝦及其他多款海鮮，讓一眾海鮮控食指大動！

Homeland於2020年開業，向來以鮮艷粉紅色調配上花圃設計，予人溫馨與愉快的感覺。

「Homeland」主打新派西式美食，早前繼荃灣店迎來一周年後，最近全線分店推出全新巨型海鮮盤，每人平均$295，即可品嚐到逾10款海鮮，另外可選擇蒜香牛油汁/蒜香卡真汁(辣)，盡情沐浴於海鮮盛宴之中。

客人也可選擇海鮮套餐中Size（$628起）及大Size（$1,180起），套餐包括自選餐湯、沙律、海鮮盤、主食、醬汁及基本飲品，主食可以優惠價升級更多款式，及以優惠價追加其他小食或拼盤，基本飲品可升級特飲、紅白酒或手工花茶等，更可以優惠價$48加購本地手工蛋糕。

新奧爾良海鮮盤

升級主食BBQ醬燒滋味豬肋骨配薯條+$38

龍蝦汁海鮮鐵鍋燉飯+$68

另外，餐廳也同步推出3款全新軟殼蟹主題菜式，包括芒果珍寶軟殼蟹沙律配柚子蛋黃醬、咸蛋黃喇沙珍寶軟殼蟹燉飯、牛油果香酥珍寶軟殼蟹漢堡。

芒果珍寶軟殼蟹沙律配柚子蛋黃醬 $88

牛油果香酥珍寶軟殼蟹漢堡 $118

咸蛋黃喇沙珍寶軟殼蟹燉飯 $158

Homeland

時間：1200-2200

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B109-110號舖

IG：www.instagram.com/homeland.kitchen/