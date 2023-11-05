1111 ONES Restaurant & Lounge 期間限定11道奢華菜式

每個人的名字或許都有一些特別意思，而1111 ONES Restaurant & Lounge 的名字就是源自天使數字 「1111」，寓意幸運和即將發生的美好旅程。為慶祝「1111 幸運慶典」，餐廳將於11月9日至11日推出「1111嚐味菜單」。由主廚陳健忠(Chris Chan)師傅設計出11道創意菜式。

美宴會先以3款前菜醒胃，當中包括鮮味十足的海膽茶碗蒸、以牛油果包裹著濃郁肥美的日本拖羅而成的特色「卷物」及層次豐富的奧西特拉鱘魚子醬冬甩。

第一道菜先以爽口彈牙的南非鮑魚示人，以鮑魚外殼作器皿，載以牛油香煎過的原隻南非鮑魚，搭配扁豆及意大利鹽漬豬頰肉，讓鹹香將鮑魚的鮮味提升到極緻。其後上菜的清蒸鱈魚，就是浸泡於濃郁的龍蝦泡沫和上品蟲草花，在菇菌香味的襯托下，魚鮮味更為突出。

南非鮑魚

清蒸鱈魚

舞茸天婦羅配上經慢火炒香過的蝦籽，加上即席刨上的新鮮山葵，突出舞茸的香氣。另外，主廚Chris 也採用鹽焗方法烹調來自西班牙的肉眼，伴上馬鈴薯蓉，非常飽肚。

鹽焗黑毛豬肩胛肉眼

適逢秋冬季節，餐廳亦特別供應以益氣的血燕為主的杏汁燉血燕，以杏汁細火慢燉，製成潤肺養顏的滋補甜品，再加上牛奶慕斯、木瓜及杏仁粒，以香江情懷為晚宴作結。

杏汁燉血燕

1111 ONES Restaurant & Lounge

時間：1200-1500、1800-0000（周日除外）

地址：中環安蘭街18號11樓

IG：https://www.instagram.com/1111ones/

備註：1111 嚐味菜單只限晚市供應，每位$1,888。（另收加一服務費）