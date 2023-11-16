上星期出席了韓國知名AMOREPACIFIC集團旗下的專業美髮品牌AYUNCHE的發佈會。品牌以護膚概念，融入頭皮頭髮護理中，在家中做到專業美髮護理。當日嘗試了不同產品質地和香味。又試試他們其中一個服務頭皮分析機，可以選擇更適合自己的頭髮用品。產品當中有防脫髮、深層清潔去頭皮、強化修復、亮色、保濕及舒膚系列。

在商場逛街的時候，大家有沒有感受到聖誕節的氣氛已經開始降臨

？店鋪的聖誕佈置亦陸續開始，我最近經過百貨公司美妝部時，有不少品牌的聖誕禮盒推出。聖誕是我很喜歡的節日之一，在充滿溫馨浪漫的佳節，與閨蜜好友歡聚一堂，為她們送上最貼心的小禮物，分享節日的喜悅。

而聖誕倒數月曆禮盒更是近年熱門的禮盒，每天在浪漫的氛圍拆開一格，讓一整個12月份有各式各樣的驚喜。各個品牌以限定聖誕包裝，各款熱門皇牌產品有貨裝及試用裝都藏在禮盒中，一次過體驗多款產品。我特意選了三個品牌聖誕倒數月曆禮盒，都是包裝精美讓讀者可以送禮、交換禮物或獎勵一年來辛苦工作的自己。

YSL BEAUTÉ 2023節日限量版倒數月曆禮盒，以限定鎏金冰川包裝，24格抽屜更有3支皇牌貨裝唇膏，非常合適派對打扮。fresh 2023聖誕倒數月曆禮盒， 當中24格抽屜，放着皇牌的洗臉產品、面膜及潤唇膏。XOVĒ 瑞士浪漫星夜聖誕倒數日曆，承載12款滙萃白松露美肌驚喜，亦有較早前介紹過的皇牌面膜。

聖誕倒數日曆滿載不同的驚喜，可以以最美的皮膚及最閃亮妝容示人，今個聖誕有你喜愛的禮盒嗎？

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