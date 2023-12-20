DELSEY PARIS聖誕藝術裝置 打咭獲取7折限時優惠券

法國國民行李箱品牌DELSEY PARIS，設計大膽而實用的旅行配件，為一眾愛旅遊人士，提供美觀優質又實用的產品。DELSEY PARIS全新的Rempart行李箱系列，不單以可擴充式設計，讓大家在需要時增加收納空間，而且特別的可疊放式設計，無論大小的行李箱，都能穩固地叠起來，就算擺放在火車或車尾箱，都不用擔心因為路途顛簸而令行李有所損傷，在家中亦方便存放，加上有5種搶眼的顏色，盡顯時尚。

DELSEY PARIS在港鐵香港站展覽區，設置了「DELSEY PARIS Rempart裝置藝術」。

最近DELSEY PARIS在港鐵香港站展覽區，設置了「DELSEY PARIS Rempart裝置藝術」，讓大家即場體驗Rempart系列穩固的可層叠功能；場內更提供免費的互動，只要在指定日期和時間內到場，追蹤官方Instagram帳戶（@delseyofficial），工作人員就會即場為大家在Rempart裝置藝術以魚眼效果拍攝即影即有照片，此外還會獲得DELSEY PARIS Rempart系列的限時7折聖誕優惠券。

只要在指定日期和時間內到場，追蹤官方Instagram帳戶（@delseyofficial），工作人員就會即場為大家在Rempart裝置藝術以魚眼效果拍攝即影即有照片。

DELSEY PARIS Rempart裝置藝術

日期：即日起至2024年1月2日

互動體驗日期：12月16至17日、12月23至26日、12月30至31日，以及2024年1月1日

時間：1000 – 1200及1400 – 1600

地點：港鐵香港站展覽體驗區