漢陽譚嘉荃推廣手語普及化 籌辦「無聲旋律慈善單車日」

近日人氣急升的郭柏妍善心滿載，與方紹聰（奶仔）日前冒寒為「香港中華傳統文化藝術基金會」及「又一邨獅子會」合辦之「無聲旋律慈善單車日」擔任活動大使，漢陽為活動發起人兼統籌，譚嘉荃擔任大會司儀，尚有彭皓峰、吳依宸 、丁文俊、關伊彤、朱紫嬈、彭迦麒、敖可凝、陳頌天、All For One、李俙嬈、樂隊All For One及關伊彤等參予，當天活動於大埔科學園啟動，希望藉活動推廣手語及社會對聾人與弱聽人士增添醫療服務之關注，受惠慈善機構為「香港聾人協進會」。

郭柏妍希望再學手語傍身，隨時可以學以致用。

活動大使郭柏妍因未學識踩單車，所以負責主持啟動儀式，落場責任就交方紹聰（奶仔），他更自備私伙單車踩到大尾篤。提到活動為推廣手語，郭柏妍表示拍《破毒強人》時曾學過少少手語，但當日到場與聽障人士溝通，才發現有些已忘記了，如果有機會也想繼續學，因將來拍劇可能可以派上用場。

彭皓鋒雖然確診直腸癌，不過依然活躍冇放棄運動。

聽障人士常被歧視 漢陽望社會關注

活動發起人兼統籌漢陽表示透過「聾協」瞭解到聽障人士有好多不便，「其實佢哋喺睇唔到嘅傷殘，好似同佢哋講借過、借過，但因為佢哋聽唔到，所以試過好多次無辜被打或推撞。我亦希望藉今次活動推動手語，唔想將手語標籤為特殊教育，希望手語變成正常語言，好似泰文、韓文咁，任何人都可以去學。」

漢陽為「無聲旋律慈善單車日」擔任活動發起人兼統籌。

