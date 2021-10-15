【悠閒周末早午餐】周末飲食好去處 5大異國風味brunch

【悠閒周末早午餐】踏入十月，香港秋意漸濃，各大酒店推出下午茶之餘，不少餐廳也推出周末早午餐。趁天朗氣清，不妨約上好友，挑選一間心水餐廳享受早午餐。小編今次為大家介紹5間餐廳的周末brunch，讓大家可以在周末放鬆一下，順便感受下異國風情，感受度假的悠閒。

【悠閒周末早午餐】5大異國風味brunch 澳洲／日本／緬甸／義大利

【悠閒周末早午餐】感受澳洲的春天

香港已經入秋，但澳洲仍然是春天，尖沙咀澳洲餐廳Hue想將當地朝氣活力的氛圍帶來香港，於是推出澳洲春意滋味周末早午餐，包含前菜、主菜及甜品，非常豐富。

前菜：帶子配Burrata芝士

前菜：牛肉他他配青瓜及麥芽洋蔥

主菜：烤油甘魚配菊苣、小洋蔥及尤加利葉牛油汁

主菜：羊後腿肉配茄蓉醬、薄荷青豆及蒔蘿煮馬鈴薯

甜品同樣值得一試，款式有香濃朱古力撻；幼滑班蘭巴斯克芝士蛋糕；清香士多啤梨洋甘菊撻配玫瑰啫喱；或是清新佛手柑撻配香橙蛋白脆餅。

士多啤梨洋甘菊撻配玫瑰啫喱

班蘭巴斯克芝士蛋糕

澳洲春意滋味早午餐@HUE

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888

日期：即日至10月24日（逢星期六及日）

時間：11:00 – 15:00

定價：$450/位

【悠閒周末早午餐】周末享和風美食

香港文華東方酒店的The Aubrey推出全新周末早午餐。餐單包括一系列特色單點菜餚，以及特別設計的精選菜式。豐盛的餐飲體驗由各款小食揭開序幕，包括柚子或椒鹽風味的枝豆、炭燒唐揚雞和雞泡魚乾；而各可供分享的美點則包括新鮮生蠔、刺身、香脆玉米荀、芝麻菠菜沙律和雞肉丸子等。



精選菜式包括日式吉列豬扒、香滑多汁的雞肉三文治、香濃和牛咖哩烏冬、滋味茄子炒飯、馳名A3和牛三文治和西京味增鱈魚等。

細嚐開胃小菜後，饕客可自選一款主菜，精選菜式包括日式吉列豬扒、香滑多汁的雞肉三文治、香濃和牛咖哩烏冬、滋味茄子炒飯、馳名A3和牛三文治和西京味增鱈魚等；最後再以便當盒盛載的精製甜點作結，包括朱古力蕨餅、日式柚子芝士蛋糕、日式和菓子，以及日本時令水果。

可供分享的美點則包括新鮮生蠔、刺身、香脆玉米荀、芝麻菠菜沙律和雞肉丸子等。

週日早午餐@The Aubrey

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

電話：2825 4001

時間：12:00 – 15:00（逢星期日及公眾假期）

定價：$598/位

【悠閒周末早午餐】體驗緬甸傳統飲食文化

本港首家緬甸餐廳Club Rangoon推出全新Sagaw Hta Min Brunch早午餐，套餐包括久受歡喜和新登場的緬甸菜餚以及新飲料配套，並且遵從緬甸傳統飲食文化，用竹籃上菜。

飯以竹籃呈上，是緬甸傳統的飲食文化。

早午餐包括餐廳著名的薯仔咖喱角 Potato Samusa 、薄餅 Palatha & Dip、及黃薑醬炸蔬菜 A Kyaw Sone。大胃王們可以試試含有雞肉、米粉、自制酸瓜和大蒜油的Shan Khout Swel，特別是用鷹嘴豆做的緬甸豆腐，口味新奇。食客亦可言品嘗緬甸最受歡迎的咖哩，自選配料，伴緬甸風味忌廉粟米、炒通菜、雷公根沙拉、緬甸式馬拉盞醬、及飯。

Shan Khout Swel

Potato Samusa、A Kyaw Sone及Palatha & Dip

Sagaw Hta Min Brunch@Club Rangoon

地址：中環鴨巴甸街33號

電話： 2503 3077

時間：12:00 – 16:00

定價：$358/位

【悠閒周末早午餐】品味義大利風情

位於酒店The Hari內的義大利餐廳Lucciola Restaurant & Bar推出全新早午餐體驗，由義大利主廚Francesco Gava精心設計，套餐包含開胃自助餐、分享餐桌、熱開胃菜、主菜及甜點，讓食客品味地道的義大利風情。其中必試布袋芝士配番茄及特級初榨橄欖油La Burrata Pugliese，讓人有置身義大利的感覺。分享餐桌還有新鮮的時令生蠔及海鮮，非常豐富！

分享餐桌包括時令生蠔、海鮮及火腿等。

La Burrata Pugliese

卡普里蛋糕

Lucciola周日早午餐@Lucciola Restaurant & Bar

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong1樓

電話：2129 0333

時間：12:00 – 14:30（逢星期日）

定價：$688/位

【悠閒周末早午餐】創意都市早午餐

位於中環的Musubi Hiro走居酒屋風格，特別推出任飲周末早午餐，以居酒屋小食搭配御結、甜品，喜歡飲酒的食客亦可以選擇暢飲套餐，無限量享用清酒、啤酒、白葡萄酒、紅葡萄酒等。餐廳的特色之一，是每月一換的客席廚師，餐廳會邀請一位本地餐廳廚師駐場，炮製限量版御結，大家不妨去探店一試！

酸橙漬三文魚

惹味Chalaca生蠔

炸雞翼

吞拿魚御結

泡菜雞肉御結



食客可以加$198選擇暢飲套餐，酒類繁多，包括清酒、朝日Super Dry啤酒、Brooklyn IPA啤酒、Hiro 白葡萄酒、Hiro 紅葡萄酒、Hiro Replica（Hiro版的咖啡Martini）、Wasake Prank（Hiro 的加強版 Wasake Sour） ，清新爽口的清酒Mojito和Numb Ya Mouth（Hiro 版的Old-Fashoned）等。

餐廳的酒類選擇多，可以品嘗到各種美酒。

任飲周末早午餐@Musubi Hiro

地址：中環閣麟街37號地下

電話：5597 6911

時間：12:00 – 15:00（逢星期周末及公眾假期）

定價：$388/位（另加$198可享暢飲套餐）