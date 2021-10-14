Anson Lo 突現應援車跳舞冧神徒 預告內褲廣告11月再有驚喜

Anson Lo一向寵愛粉絲，前日他冒住三號風球出席活動，吸引數百神徒撐場，由於當時即將掛八號風球，教主擔心神徒安全，還特意在IG留言關心：「活動完結了大家快點回家休息，即將打風啦，小心安全，我們下次再見吧！」冧爆神徒！早前神徒租了宣傳教主新歌《Megahit》的應援車，由於今日是應援車最後一日宣傳，暖男教主下午突然現身尖沙咀海防道應援車打卡，還即時跳《Megahit》舞，令神徒驚喜尖叫！有神徒就在粉絲群組留言：「 So sweet！咁忙都仲打卡，跳埋俾神徒睇，真係愛死你！」、「OMG！教主出現在海防道？重跳舞？是不是真的？不是幻覺？ 怎能不喜歡他！」

Anson Lo早前推出新歌《Megahit》，大受神徒歡迎！

早前神徒租了宣傳教主新歌《Megahit》的應援車，今日是應援車最後一日宣傳。（網上圖片）

教主下午突然現身尖沙咀海防道應援車打卡，還即時跳《Megahit》舞。（粉絲影片截圖）

教主出現令神徒驚喜尖叫！（粉絲影片截圖）

教主跳完還向神徒鞠躬。（粉絲影片截圖）

教主離開，神徒揮手Bye Bye！（粉絲影片截圖）

另外Anson Lo昨日在IG留言預告驚喜：「一直很喜歡Calvin Klein 這個品牌，所以知道有機會合作，就一定要努力鍛鍊讓自己以最佳狀態示人……衷心多謝每一個支持我的你們， 聽說11月將會有第二回驚喜！」神徒立即留言：「不得了，繼續支持」、「每睇一次high一次！」、「你知我哋實頂唔順㗎呵？」第一次CK廣告一出，神徒已經瘋狂說要call白車，再來第二次，應該要留院了！

Anson Lo在IG留言預告驚喜：「一直很喜歡Calvin Klein 這個品牌，所以知道有機會合作，就一定要努力鍛鍊讓自己以最佳狀態示人…… 聽說11月將會有第二回驚喜！」