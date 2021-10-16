花姐讚Edan、AK特別乖同勤力 邊個最曳要問姜濤同Anson Lo

人氣男團MIRROR爆紅，鏡粉遍及不同國家和地區，最近美國華語節目《偶像名人堂》越洋訪問了經理人花姐，男主持指MIRROR、 ERROR風靡北美洲區，當中Anson Lo好受歡迎：「我哋電台嘅女DJ聽到我同花姐、Anson Lo（做訪問），個個走去報名，我以為姜濤嘅首選，原來Anson Lo係首選，我諗係因為《大叔的愛》嘅效應。」之後主持要花姐爆料，問哪個成員最不聽話，花姐搞笑說：「我側邊有MIRROR成員，唔方便講！」

人氣男團MIRROR爆紅，最近美國華語節目《偶像名人堂》越洋訪問了經理人花姐。

男主持指MIRROR、 ERROR風靡北美洲區，當中Anson Lo好受歡迎。

之後花姐反而點評最乖成員：「Edan係一個好捱得苦嘅人，佢做人完全冇怨言，佢覺得既然呢段時間觀眾鍾意佢，所以把握呢個機會，唔理有冇得瞓都好努力做嘢，我覺得佢好乖好識諗。」花姐又讚今日29歲生日的Anson Kong很懂得體諒身邊人：「佢好照顧身邊嘅兄弟，工作好認真，佢兩個係特別乖同特別勤力。」至於哪個特別曳，花姐就說：「好難，你聽日問吓姜濤同Anson Lo，可能佢哋可以話俾你聽！」到二選一問題，主持問：「你揀Anson Lo定Edan Lui？」花好快答Anson Lo，「我識Anson Lo耐啲！」之後花姐要在小鮮肉和午餐肉選一樣，他就說：「午餐肉，我想話我做完MIRROR 、ERROR之後，我對男人冇興趣！」相當爆笑！

訪問中，花姐點評MIRROR最乖成員。

花姐說：「Edan係一個好捱得苦嘅人，唔理有冇得瞓都好努力做嘢。」他近日在直播中直言拍《膠戰S2》期間，因暈眩而要暫停錄影，最近又生眼挑針。

花姐又讚今日29歲生日的Anson Kong很懂得體諒身邊人。